Din nya roll Vill du bidra till Sveriges energiomställning och samtidigt arbeta i en roll med stort ansvar och inflytande? Vi söker nu en erfaren Markförhandlare till ett ledande bolag inom energibranschen. Du blir en viktig del av teamet som säkerställer markåtkomst för framtidens elnät - en roll där du kombinerar juridik, projektledning och förhandling i komplexa och samhällsviktiga projekt. Du introduceras av erfarna kollegor och får snabbt möjlighet att ta dig an egna uppdrag med stort självständigt ansvar. Besök på kontor sker varje vecka i någon av följande städer: Sundbyberg, Göteborg, Sundsvall, Luleå eller Västerås. Ange gärna önskad placeringsort i din ansökan. Exempel på arbetsuppgifter: - Markförhandling i pågående och nya projekt - Projektledning av konsulter i flera markåtkomstprojekt - Kontakt med markägare, myndigheter och andra intressenter - Avtalshantering och dokumentation - Aktiv dialog med kunder och samarbetspartners
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du: Akademisk utbildning, t.ex. som skogsmästare, jägmästare, lantmätare, agronom eller motsvarande
Minst 10 års erfarenhet av markåtkomst, skadereglering och avtalshantering
Erfarenhet av att leda och samordna team eller konsulter
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, samt gärna engelska
God datorvana
B-körkort (fältbesök förekommer)
Vem är du?
Du trivs i en roll där du får använda både ditt affärssinne och din förmåga att bygga relationer. Som person är du strukturerad, tydlig och självgående, men uppskattar också samarbetet med kollegor och externa parter. Du motiveras av att nå resultat och har en kommunikativ och lösningsorienterad inställning som skapar förtroende i alla led.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters Arbetsmodell: Hybrid - kontorsbesök varje vecka i vald stad Lön: Enligt överenskommelse Start: 2025-11-17 Slut: 2026-12-31, med möjlighet till förlängning Förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, Benify och mer Övrig information: Bakgrundskontroll genomförs innan anställning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du uppfyller kundens önskade kvalifikationer, särskilt din erfarenhet inom markförhandling.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund ägs av svenska staten och arbetar för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Här uppmuntras man att upptäcka sina styrkor och olikheter för att du som konsult ska få möjligheten att vara ditt bästa jag. Vår kund uppmuntrar och utmanar din personliga utveckling! Ersättning
