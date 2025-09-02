Marketing Assistant - Vattenfall Solna
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Marknadsföringsjobb / Solna Visa alla marknadsföringsjobb i Solna
2025-09-02
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du ta dina första steg inom marknadsföring i en dynamisk miljö? Vi söker en Marketing Assistant som vill vara med och bidra till att skapa professionella kundupplevelser och effektiva marknadsföringskampanjer.
Vi söker en Marketing Assistant till Vattenfall i Solna. Arbetet är start omgående och sträcker sig 1 år framåt. Tjänsten är 30-40 timmar i veckan. Du blir anställd av oss på SC men arbetar på plats hos kund.
Som Marketing Assistant kommer du att arbeta nära marknadsteamet och ha fokus på både kundvårdande aktiviteter (retention) och nya kundaktiviteter (acquisition). Rollen innebär ett operativt ansvar inom både eventadministration och kampanjgenomförande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Retention Operations (kundvårdande event):
• Assistera i planering och genomförande av kundevent (t.ex. hantera inbjudningar, logistik, presentationsmaterial, deltagarlistor och uppföljning).
• Acquisition Operations (nykundsaktiviteter):
• Delta i genomförandet av kampanjer (t.ex. kanalplanering, marketing automation, landningssidor, samordning med byråer).
DETTA SÖKER VI
• Strukturerad och kommunikativ, med god förmåga att organisera och följa upp detaljer.
• Flexibel och prestigelös, och trivs med att arbeta i team och ta tag i varierande uppgifter.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av event- eller projektkoordinering
• Goda kunskaper i Microsoft Teams, SharePoint, Outlook, PowerPoint och Excel
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av Hubspot och enklare webbredigering
Meriterande:
• Tidigare juniora uppdrag inom marknadsföring, event eller liknande områden
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting info@studentconsulting.com Jobbnummer
9488734