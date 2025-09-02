Marketing Assistant - Vattenfall Solna

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Marknadsföringsjobb / Solna
2025-09-02


Vill du ta dina första steg inom marknadsföring i en dynamisk miljö? Vi söker en Marketing Assistant som vill vara med och bidra till att skapa professionella kundupplevelser och effektiva marknadsföringskampanjer.

Vi söker en Marketing Assistant till Vattenfall i Solna. Arbetet är start omgående och sträcker sig 1 år framåt. Tjänsten är 30-40 timmar i veckan. Du blir anställd av oss på SC men arbetar på plats hos kund.

Som Marketing Assistant kommer du att arbeta nära marknadsteamet och ha fokus på både kundvårdande aktiviteter (retention) och nya kundaktiviteter (acquisition). Rollen innebär ett operativt ansvar inom både eventadministration och kampanjgenomförande.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Retention Operations (kundvårdande event):
• Assistera i planering och genomförande av kundevent (t.ex. hantera inbjudningar, logistik, presentationsmaterial, deltagarlistor och uppföljning).
• Acquisition Operations (nykundsaktiviteter):
• Delta i genomförandet av kampanjer (t.ex. kanalplanering, marketing automation, landningssidor, samordning med byråer).

DETTA SÖKER VI

• Strukturerad och kommunikativ, med god förmåga att organisera och följa upp detaljer.

• Flexibel och prestigelös, och trivs med att arbeta i team och ta tag i varierande uppgifter.

Publiceringsdatum
2025-09-02

Kvalifikationer
• Avslutad gymnasieutbildning

• Erfarenhet av event- eller projektkoordinering

• Goda kunskaper i Microsoft Teams, SharePoint, Outlook, PowerPoint och Excel

• Flytande svenska och engelska i tal och skrift

• Erfarenhet av Hubspot och enklare webbredigering

Meriterande:
• Tidigare juniora uppdrag inom marknadsföring, event eller liknande områden

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
StudentConsulting
info@studentconsulting.com

Jobbnummer
9488734

