Marketing Assistant - Vattenfall Solna
2025-09-18
Vill du ta dina första steg inom marknadsföring i en dynamisk miljö? Vi söker en strukturerad och initiativtagande Marketing Assistant som vill bidra till professionella kundupplevelser och effektiva marknadsföringskampanjer.
Tjänsten är på 75% fram till årsskiftet och därefter på 100 %. Start sker omgående och du har möjlighet till 1-2 distansdagar i veckan. Du blir anställd av oss på SC men arbetar på plats hos Vattenfall i Solna.
Som Marketing Assistant blir du en viktig del av marknadsteamet med fokus på både kundvårdande aktiviteter (Retention) och nykundsaktiviteter (Acquisition). Du arbetar nära teamet och ansvarar för operativa och administrativa delar inom eventadministration och kampanjgenomförande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Retention (kundvårdande event)
• Administrera inbjudningsflödet: mallar, utskick, påminnelser, uppföljning i SharePoint.
• Hantera bokningar och logistik: lokaler/Teams-rum, catering, tekniktest, körschema, gästflöde.
• Koordinera eventmaterial: roll-ups, vepor, packlistor och leveranser.
• Sköta deltagarhantering: "last call", namnlistor, check-in och rapportering före/efter event.
• Efterarbete: tackmejl, materiallänkar, enkäter och statistik (anmälda/deltagare).
Acquisition (nykundskampanjer)
• Operativt ansvar för kampanjgenomförande och kanalkoordinering.
• Administrera kanalkalender, deadlines och publiceringsplan.
• Sätta upp och testa marketing automation-flöden (utskick).
• Beställa och lägga upp landningssidor, testa formulär/CTA.
• Samordna med byråer: mötesbokningar, mötesanteckningar, offertlogg, PO-underlag, följa deadlines.
Kvalifikationer
• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av event- eller projektkoordinering
• Goda kunskaper i Microsoft Teams, SharePoint, Outlook, PowerPoint och Excel
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av Hubspot och enklare webbredigering
Meriterande:
• Tidigare juniora uppdrag inom marknadsföring, event eller liknande områden
• Strukturerad och kommunikativ, med god förmåga att organisera och följa upp detaljer.
• Flexibel och prestigelös, och trivs med att arbeta i team och ta tag i varierande uppgifter.
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande och kan tillsättas innan sista utgångsdag!
