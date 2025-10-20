Marin Brandskydds Tekniker
2025-10-20
Falkenberg
Kungsbacka
Halmstad
Mölndal
Mark
SERVICETEKNIKER
Vi söker en glad, intelligent, superflexibel, driftig person med glimten i ögat! Rätt personkemi är avgörande för att passa in i vårt tighta team.
Som Servicetekniker hos Firespect får du jobba med inspektion, service, underhåll av fasta brandsystem och bärbar brandutrustning. Detta utförs på fartyg runt om i Europa. Vilket innebär du får möta nya spännande miljöer och människor.
Jobbet innebär en hel del resande och med snabb inställelse på vårt kontor i Varberg.
Vi tror att du har någon form av teknisk/mekanisk utbildning eller jobbar inom industri, sjöfart eller bilindustri. Men du kan lika gärna ha det som ditt största intresse på fritiden.
Goda kunskaper i engelska (tal & skrift),
B-körkort C- körkort meriterande
och datorvana (Office) förutsätter vi att du har.
Mycket goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter erbjuds till rätt person.
Tjänsten är heltid 100%
ANSÖKAN
Rekryteringsprocessen hanteras löpande.
Skicka CV och personligt brev om varför du skulle passa som Servicetekniker hos Firespect.
Hemsida: Firespect.se
Epost: oof@firespect.se
Märk er ansökan med. FST TECH. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Endast Mejl.
E-post: oof@firespect.se
