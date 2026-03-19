Mångsidig stjärna till vårt Housekeepingteam
Vi söker en mångsidig stjärna till vårt Housekeepingteam
Runö Möten & Events hotell- och konferensanläggning ligger vackert beläget på en egen halvö i Åkersberga, 3 mil norr om Stockholm. Vi har 220 hotellrum, en eventhall på 800 kvm och ett 30-tal mötesrum. En restaurang och gott om ytor för umgänge. Allt omgivet av fantastiska skärgårdsnära omgivningar. Med värdskapet i fokus är vårt mål att skapa den bästa upplevelsen för våra gäster. Vår familjära känsla trots den stora verksamheten, variationen av arrangemang och den vackra natursköna arbetsmiljön, det är det våra medarbetare värdesätter mest. Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och engagerad kollega till vårt Housekeeping-team - en lagspelare med känsla för service, kvalitet och arbetsglädje!
Som en del av teamet är din huvudsakliga uppgift att se till att våra hotellrum, konferensrum, allmänna utrymmen och personalytor är inbjudande, välstädade och välkomnande - varje dag.
Men jobbet slutar inte där. Ibland innebär det också att måla en vägg, plantera blommor, laga något som gått sönder eller ge en konferenslokal lite extra omsorg inför ett event. Hos oss gör vi det som behövs för att både gäster och kollegor ska trivas!
Arbetet är fysiskt och till stor del självständigt, men du är alltid en viktig del av teamet. Vi stöttar varandra, tar ansvar - och har roligt på vägen.Arbetsuppgifter
Städning av hotellrum, konferensrum och gemensamma utrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Enklare underhåll och fix, måla, plantera, laga småsaker
Förbereda lokaler inför event och ankomster
Bidra till gästernas trivsel genom ett gott värdskap
Samarbeta med övriga avdelningar för att skapa en smidig helhet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hotellstädning eller liknande servicearbete (meriterande men inte ett krav)
Är noggrann, effektiv och har öga för detaljer
Tar ansvar och hugger i där det behövs
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett team
Är flexibel och anpassar dig till förändringar
Talar svenska (eller engelska) och kan följa instruktioner
Vi erbjuder dig:
Ett varmt och engagerat team
En arbetsmiljö som präglas av kvalitet, hållbarhet och arbetsglädje
Omväxlande arbetsdagar i en unik miljö
Möjlighet att utvecklas och växa i din roll
Tjänstgöring dagtid, kvällar och helger enligt schema
Kollektivavtal med pension, försäkringar och schyssta villkor
Friskvårdsbidrag och träningsmöjligheter
En arbetsplats där både verksamhetens och dina möjligheter att växa är viktiga
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 12 April
Skicka ditt CV och personliga brev till: anna.frank@runo.se
Märk ämnesraden med: Housekeeping
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta Husfru Anna Frank på 076-140 62 55
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att Runö Möten & Events får använda dina personuppgifter för rekryteringsändamål i enlighet med GDPR. Personuppgifter sparas i upp till 24 månader.
Du som söker samtycker i samband med din ansökan till att Runö Möten & Events får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbetet kopplat till detta rekryteringsärende i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter sparas i upp till 24 månader.
Läs mer om vår hotell- och konferensanläggning på www.runö.se,
där får du bland annat inblick i vårt hållbarhetsarbete, vårt varierade utbud och dom många möjligheter vi erbjuder våra gäster.
På sidan "Om Runö" hittar du föreningens verksamhetsidé och värdegrund som vi vill att du delar. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.
Ideella Föreningen LO:s folkhögskola Runö är huvudman för Runö folkhögskola, Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum och hotell- och konferensanläggningen Runö Möten & Events. Föreningen har sitt säte på en egen halvö utanför Åkersberga, vi har funnits här sedan 1952. Vi är idag totalt ca 75 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: anna.frank@runo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Housekeeping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören LOs folkhögskola Runö med firmaRun
, http://www.runo.se
Näsvägen 100 (visa karta
)
184 44 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Runö Möten & Events Jobbnummer
9808302