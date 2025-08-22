Måltidsbiträde
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun. Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Vill du delta skapandet av trivsamma, säkra, näringsriktiga och goda måltider?
Som måltidsbiträde kommer du ersätta någon som är sjuk eller ledig i våra kök. Du deltar du i beredning av sallad, grönsaker, frukost och mellanmål samt matvagnar. Du utför viss matlagning och medverkar i servering och matsal där du har god kunskap om dagens meny och vilka allergener som ingår. I arbetet är du serviceinriktad och bemöter alla med respekt för att bidra till en positiv måltidsupplevelse. Du städar enligt enhetens rutiner. Du deltar i arbetet med att nå gemensamma mål och arbetar efter aktuella policys, riktlinjer och verksamhetsidé. Du engagerar dig i arbetet för hållbara måltider och minskat svinn, samt ansvarar för att rätt mängd mat tillagas.Kvalifikationer
Formella krav:
* Innehar körkort och bil
* Du behärskar svenska i tal och skift
Personliga kompetenser:
* Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
* Har lätt för att anpassa, utveckla och lära sig nytt efter förändrande krav, förutsättningar och omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i ändringar.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
