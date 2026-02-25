Lönespecialist
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome AB
Känner du igen dig i att vilja vara med och utveckla arbetssätt och processer.
Skulle du vilja jobba i en roll där du får kombinera lönekompetens med förbättringsarbete och digital utveckling?
Brinner du för att skapa struktur, kvalitet och effektiva flöden i en föränderlig organisation?
På HR-administrations avdelningen arbetar vi nära verksamheten inom Deromekoncernen och ansvarar för att skapa effektiva, kvalitetssäkrade och moderna HR- och löneprocesser. Vi är mitt i en utvecklingsresa där förbättringsarbete och systemutveckling är en naturlig del av vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Löneadministration för ett specifikt verksamhetsområde
• Säkerställa kvalitet i löneprocessen och korrekt hantering av masterdata
• Driva och delta i förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom lön och HR
• Bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och digitala lösningar
• Vid behov ansvara för förvaltning och vidareutveckling av HR-/lönesystem, inklusive användarstöd och utbildning
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom HR och lön, där du förväntas bidra aktivt till att utveckla både processer och systemstöd i takt med verksamhetens behov.
För att trivas och lyckas i rollen som Lönespecialist tror vi att du är:
Förändringsbenägen, lösningsorienterad och trygg i att driva utveckling framåt. Du är strukturerad och noggrann, men också nyfiken och engagerad i hur arbetssätt och system kan förbättras för att skapa ännu större värde för verksamheten.
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom löneområdet eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av löneadministration och god systemvana
• Grundläggande kunskaper i arbetsrätt och kollektivavtal
• Erfarenhet av digitalisering, systemförvaltning eller utvecklingsprojekt inom lön/HR
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Derome utmanar det som är. Vi vill förenkla och förbättra och tror på att växa tillsammans med vår omvärld, våra kunder och medarbetare. I vårt koncernbolag blir du en del i teamet av affärsstödjande funktioner där engagemang, kompetens, prestigelöshet och affärsmässighet är vad som driver oss framåt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
