Lönespecialist
Osby Kommun / Administratörsjobb / Osby Visa alla administratörsjobb i Osby
2025-08-20
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Osby Kommun i Osby
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Genom friskfaktorerna arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på arbetet.
Om vår löneenhet:
Vi är ett team på 12 personer, varav 8 lönespecialister, 1 systemspecialist, 2 systemförvaltare samt en lönechef.
Vårt uppdrag är att ansvara för samt att säkerställa den löneadministrativa processen för Osby, Östra Göinge och Bromölla Kommun samt vårt kommunala IT-bolag Unikom. Vi arbetar i en samverkan och levererar drygt 5 500 lönespecifikationer per månad, vår support är bemannad varje vardag och vi hanterar cirka 2500 ärenden i månaden i vårt ärendehanteringssystem från medarbetare, chefer och myndigheter med flera.
Vi söker nu en medarbetare som vill ha en aktiv roll i vårt fortsatta utvecklingsarbete på den gemensamma löneenheten.
Är du en lönespecialist med några års erfarenhet av lön? Vill du komma till en utmanande roll där du får möjlighet att utvecklas och bredda dina kompetenser? Då bör du läsa vidare!Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
I rollen som lönespecialist arbetar du med löpande löneadministration, kvalitetssäkring, driva utvecklingsarbete och implementering av rutiner och system för löneadministrationen.
Du kommer att arbeta kontinuerligt med att förbättra processer och rutiner samt bistå med support och service i olika frågeställningar till anställda. Du är också ett stöd till chefer vid olika lönefrågor. Vidare ska du kunna ge systemutbildning till chefer och medarbetare.
I rollen har du stora utvecklingsmöjligheter genom variationen av olika förvaltningsområden samt genom vår strävan att hela tiden ligga steget före och genom samarbetet med kompetenta och trevliga kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har lägst gymnasieutbildning tillsammans med flerårig erfarenhet av löneadministrativt arbete. Eftergymnasial utbildning inom lön anses meriterande.
* har god vana och erfarenhet av att arbeta i Personec P samt bemanningssystemet TimeCare. Har du arbetat i systemet Medvind är detta starkt meriterande.
* har förmåga att tolka och tillämpa gällande lagstiftning och kollektivavtal relaterade till löneområdet.
För att lyckas i rollen bör du vara en driven person som vill ta ansvar. Din förmåga att se helheten och arbeta självständigt samt strukturerat är viktigt. Du stimuleras av utmaningar och vill vara en del av utveckling och effektivisering. Nyfikenhet gör att du kommer med initiativ och idéer som förbättrar vårt dagliga arbete för att ha en effektiv och kvalitetssäkrad löneprocess.
Eftersom du blir en del av vår supportfunktion är det viktigt att du är serviceinriktad och flexibel i ditt sätt att ta dig an dina arbetsuppgifter. För att trivas i denna roll där du möter medarbetare och chefer över hela organisationen krävs en god social kompetens samt förmågan att situationsanpassa din kommunikation till de olika kontaktytorna du möter.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "105/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby Kommun Kontakt
HR-chef
Mette Wester mette.wester@osby.se 0479-52 82 13 Jobbnummer
9467684