Lönekonsult
Melitea Finans AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Melitea Finans AB i Stockholm
Vår kollega går i pension snart och vi behöver en efterträdare !!!
Är du en erfaren lönekonsult som är trygg i din roll, arbetar strukturerat och tar initiativ - även när tempot växlar? Vill du vara med och göra skillnad för våra kunder och samtidigt utvecklas tillsammans med ett team där vi stöttar varandra, vågar fråga och delar kunskap öppet?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera löneprocesser från ax till limpa
Tolka och tillämpa kollektivavtal, LAS och semesterlagen
Hålla dig uppdaterad kring förändringar inom lön och arbetsrätt kopplat till löneområdet
Ge stöd och rådgivning i lönefrågor till företagare, chefer och medarbetare utifrån uppdragets bestämmelser
Samarbeta med redovisningskonsulter för att säkerställa kvalitet och effektivitet.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom lön eller motsvarande erfarenhet som lönekonsult,
Minst 1 års erfarenhet från arbete som lönekonsult, med både tjänstemanna- och arbetarlöner.
Är van att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter.
Arbetat i Visma lön 600
God vana av att arbeta i en Microsoftmiljö.Publiceringsdatum2025-08-21Så ansöker du
Tycker du att tjänsten låter spännande och tror dig vara rätt person? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Ansökan: Via mail, du behöver inte skicka med något personligt brev ditt CV räcker gott och väl.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@melitea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lönekonsult-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melitea Finans AB
(org.nr 556815-5971)
Sveavägen 159 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9470107