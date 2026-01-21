Lönechef Leo 's Luleå
2026-01-21
Nu söker vi en engagerad och utvecklingsorienterad lönechef som vill bygga och vidareutveckla effektiva, kvalitetssäkrade löneprocesser i en internationell koncern där barnens rörelse står i centrum. Är du en noggrann och strukturerad person som brinner för lön, har ett tydligt ledarskap och trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med att leda och utveckla både människor, rutiner och system? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om rollen
Leo's löneavdelning söker nu en lönechef som har det övergripande ansvaret för koncernens lönefunktion och tar en central roll i vår fortsatta utveckling. Löneavdelningen är en viktig stödfunktion till våra 63 lekland i fem länder - Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland - med cirka 1 800 medarbetare.
Du är placerad på vårt huvudkontor i Luleå och leder samt utvecklar löneavdelningen som idag består av tre kollegor. Du rapporterar till Finance Manager och arbetar i nära samverkan med HR-funktionen för att säkerställa effektiva, korrekta och välfungerande processer inom lön och arbetsrätt.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som lönechef ansvarar du för att driva, utveckla och kvalitetssäkra lönearbetet inom koncernen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Säkerställa korrekta och kvalitetssäkrade löner samt bidra till månatliga bokslut
• Identifiera, hantera och minimera risker i löneprocesserna
• Driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom lön, rutiner och lönesystem
• Säkerställa att löneavdelningen är en proaktiv stödfunktion för våra lekland
• I viss mån arbeta operativt med lönehantering i ett eller flera länder
• Samarbeta tätt med kollegor på huvudkontoret samt ha löpande kontakt med driftsorganisationen och våra lekland
Vem är du?
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av löneadministration av svenska löner, gärna i en roll där du haft ansvar för att utveckla rutiner, arbetssätt eller system. Du motiveras av kontinuerlig utveckling och har ett tydligt driv att göra både processer, system och dina kollegor bättre.
Du har goda kunskaper i Excel, ett stort intresse för system och digitala arbetssätt samt flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Det är meriterande, men inget krav, om du har erfarenhet av löneadministration i våra nordiska grannländer och/eller Tyskland samt kunskaper i finska eller tyska.
Vi lägger stor vikt vid personlighet. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, strukturerad, självgående och ansvarstagande. Du har erfarenhet av att leda och utveckla andra, formellt eller informellt, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt och professionellt arbetsklimat.
Om Leo's
Leo's är ett värderingsstyrt företag där våra fyra värderingar genomsyrar allt vi gör: Lojalitet, Engagemang, Omtanke och Samarbete. Hos oss blir du en del av en organisation där vi tillsammans skapar glädje, rörelse och utveckling - varje dag.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på huvudkontoret i Luleå. Anställningen omfattas av kollektivavtal och erbjuder förmånliga villkor, såsom ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor samt många sociala aktiviteter. Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna omgående. Sista ansökningsdag är den 8:de februari, och urval samt intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leo's AB
(org.nr 556700-1473) Jobbnummer
9695707