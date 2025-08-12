Löneadministratör till Nynäshamn
2025-08-12
Clockwork söker nu, för kunds räkning, en erfaren och engagerad löneadministratör till ett spännande uppdrag på 7 månader med start den 25 augusti 2025. Här får du möjlighet att bli en viktig del av ett kompetent team där du arbetar med hela löneprocessen och bidrar till att skapa trygghet och kvalitet för både chefer och medarbetare.
Clockwork söker nu, för kunds räkning, en erfaren och engagerad löneadministratör till ett spännande uppdrag på 7 månader med start den 25 augusti 2025. Här får du möjlighet att bli en viktig del av ett kompetent team där du arbetar med hela löneprocessen och bidrar till att skapa trygghet och kvalitet för både chefer och medarbetare.Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren löneadministratör till ett uppdrag på 7 månader med start 25 augusti 2025. I rollen kommer du att arbeta med löpande och sedvanlig löneadministration samt administration av anställningsavtal. Du ansvarar även för arkivhantering, löneskuldshantering, support till chefer och medarbetare via telefon och ärendehanteringssystem, utfärdande av intyg, viss rapportering till myndigheter och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett lönekontor.
Praktisk information
• Startdatum: 25 augusti 2025
• Slutdatum: 24 mars 2026
• Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
• Plats: Nynäshamn
• Möjlighet till förlängning finns.Profil
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom löneområdet.
• Minst 5 års erfarenhet av brett lönearbete.
• Gedigen erfarenhet av att arbeta i Heroma.
• Goda IT-kunskaper i Microsoft Office-paketet.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Du är noggrann, serviceinriktad och van vid att arbeta strukturerat även i perioder med högt tempo.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
