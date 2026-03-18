Löneadministratör (sommaruppdrag)
2026-03-18
Uppdragsbeskrivning
Under en period av ersättningsrekrytering behöver vi en person från 1 april till över sommaren fram till sista augusti/september.
Vi söker en löneadministratör för ett sommaruppdrag med placering på plats i verksamheten. Uppdraget är operativt och administrativt med fokus på att stötta den löpande lönehanteringen samt ge service till medarbetare och chefer. Du ska kunna arbeta självständigt i lönesystemet och hantera inkommande löneärenden via support.
Dina arbetsuppgifter
Arbeta i Heroma med löpande löneadministration
Registrera och kontrollera: frånvaro, anställningsuppgifter och löneavvikelser
Hantera inkommande ärenden via mejl och telefon (lönesupport)
Besvara enklare lönefrågor enligt lag, avtal och interna rutiner
Ta fram enklare statistik och underlag
Hantera intyg och administrativa ärenden
Hantera inkommande post kopplat till lönefunktionen
Stötta i övriga administrativa uppgifter inom löneområdet
Obligatoriska krav:
Minst 4-5 års erfarenhet av löneadministration
Erfarenhet av att arbeta i Heroma samt förmåga att självständigt hantera systemet
Erfarenhet av att hantera ärenden via mejl och telefon
Grundläggande kunskap i: kollektivavtal och lagar kopplade till lön
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande krav:
Erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet av arbete i supportfunktionDina personliga egenskaper
God administrativ förmåga och noggrannhet
Självgående
Serviceinriktad
Strukturerad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Serveoffice AB
(org.nr 556418-1492) Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@serveoffice.se Jobbnummer
9805855