Löneadministratör / HR-assistent till Effektiv Varberg

Nu hjälper vi en av våra kunder i Varbergs kommun att hitta deras nästa löneadministratör. Du kommer att jobba som inhyrd på ett längre uppdrag som på sikt planeras gå över till en tillsvidareanställning direkt på företaget.
Vad erbjuder rollen?
Som Löneadministratör/HR-assistent blir du ansvarig för hela löneprocessen på företaget. Du ser till att allt flyter på, från scheman, tidrapporter och anställningsavtal till att skicka ut korrekta lönespecifikationer i tid. Du är också superuser i lönesystemet och driver utveckling av rutiner och arbetssätt.
Utöver lön kommer du att stötta i HR-administrationen, exempelvis med anställningsavtal, arbetsgivarintyg, rekryteringsstöd och rapportering. Du blir en viktig kontaktperson för både chefer och medarbetare och har en nära dialog med HR-chef i det dagliga arbetet. Rollen innebär stort ansvar, men också möjligheten att göra skillnad i vardagen för medarbetarna.
Vem är du?
Vi tror att du har en utbildning inom lön eller motsvarande erfarenhet av att självständigt driva löneprocesser. Du är trygg i att tolka kollektivavtal och lagar och trivs med att kombinera detaljerat administrativt arbete med kontakt med människor. Har du erfarenhet av Agda är det meriterande.
Som person är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Du gillar ordning och reda men kan samtidigt vara flexibel när det behövs. Vi ser att du är en lagspelare med god kommunikationsförmåga, som vågar ta initiativ och fatta beslut. Din nyfikenhet och prestigelöshet gör att du bidrar positivt till både teamet och kulturen på arbetsplatsen.
Är detta din perfekta match?
Här får du en varierad roll i en koncern med lokal förankring. Du blir en del av ett engagerat HR-team där du får arbeta nära verksamheten och vara med och påverka. Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Varmt välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer & Urval kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan, tjänsten kan tillsättas före sista dag för ansökan.
Sista ansökningsdatum är 2 nov 2025. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
