Lokalvårdare till Ågrenska
Ågrenska AB (Svb) / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-15
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Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Vi bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ligger naturskönt på Lilla Amundön, 1,5 mil söder om Göteborg och ägs av Ågrenska Stiftelsen, som är en icke vinstdrivande organisation. Ågrenska bedriver förutom korttidsvistelser och daglig verksamhet, även familjeverksamhet, vuxenverksamhet, personlig assistans, familjestöd samt kurser och utbildningar.
På Ågrenska är lokalvården en viktig del av helheten. Genom ditt arbete bidrar du till att våra gäster känner sig välkomna och trygga under sin vistelse hos oss. Vi söker nu en engagerad lokalvårdare som vill bli en del av vårt serviceteam och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Ågrenska är en stor verksamhet med många olika typer av fastigheter, både äldre och nybyggda. Här finns en hemtrevlig miljö där familjer, barn och ungdomar bor under sina vistelser hos oss.
Som lokalvårdare arbetar du nära våra verksamheter och ansvarar för städning av bland annat:
boenderum
skolsalar
lekrum
allmänna utrymmen
toaletter
kontor
personalutrymmen
Arbetet omfattar både manuell och maskinell städning. I tjänsten ingår även beställning av förbrukningsmaterial samt hantering av tvätt.
Du blir en del av vårt serviceteam där vi värdesätter gott samarbete, kommunikation och ett professionellt bemötande gentemot både gäster och kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som tycker om att ge god service och som är stolt över att leverera ett arbete med hög kvalitet.
Du har även:
god erfarenhet av lokalvård, minst två år
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
är flexibel och har lätt att anpassa dig när verksamhetens behov förändras
trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
har ett vänligt och serviceinriktat bemötande
har god fysik då arbetet stundtals är fysiskt krävande
SRY-utbildning eller motsvarande är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Detta får du hos oss
Hos Ågrenska blir du en del av en engagerad organisation där vi tillsammans arbetar för att göra vardagen bättre för människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi bland annat:
En trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
En unik miljö på vackra lilla Amundön i Hovås, och en trivsam arbetsplats med engagerade kollegor.
Friskvårdsbidrag och friskvårdstid med möjlighet till två extra lediga dagar per år.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Låter det som ett arbete för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till Ågrenska!
Anställning
Tillsvidareanställning, 100 %
Sex månaders provanställning tillämpas
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Fast månadslön
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontakt Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Kristian Wedlin Telefon: 070-334 22 89 E-postadress: kristian.wedlin@agrenska.se
Du ombeds visa upp ett utdrag ur belastningsregister innan påbörjad anställning. Detta beställs på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
När du söker denna tjänst godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter enligt Ågrenskas personuppgiftspolicy.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och tillvägagångssätt. Vi undanbeder oss därför kontakter gällande detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8057600-2101573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://ledigajobb.agrenska.se
Lillövägen 20 (visa karta
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436 58 HOVÅS Arbetsplats
Ågrenska Jobbnummer
10003499