Personlig assistent till en aktiv 11-årig kille i Gnarp
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2026-08-05
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God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Två tjänster om 80 % vardera
Vi söker nu två engagerade och ansvarstagande personliga assistenter till Knut, en glad och aktiv 11-årig kille som bor med sin familj på en gård i Gnarp.
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i Knuts vardag och hjälper honom med allt som hör livet till, både i hemmet, i skolan och på fritiden. Arbetet utförs främst i familjens hem i Gnarp samt i skolan i Sundsvall.
Om tjänsten:
Knut behöver stöd i sina dagliga aktiviteter och uppskattar att hitta på roliga saker tillsammans med sina assistenter. Du kommer att följa med på utflykter, aktiviteter och vara en viktig del av hans vardag.
Arbetet innebär även vissa förflyttningar och lyft. Hjälpmedel och lyft finns i hemmet, men vi söker dig som har god fysisk förmåga och känner dig trygg med ett aktivt arbete.
Knut kommunicerar med hjälp av bilder och ögonstyrning. Därför är det viktigt att du är lyhörd, tålmodig och nyfiken på alternativa sätt att kommunicera.
Vi söker dig som:
Är trygg, lugn och har lätt för att behålla fokus även i stressiga situationer.
Tycker om att umgås med barn och har en lekfull sida.
Är ansvarsfull, engagerad och flexibel.
Har god fysisk förmåga.
Har körkort och känner dig bekväm med att köra bil regelbundet.
Inte är allergisk mot pälsdjur.
Om familjen:
Familjen bor på en gård i Gnarp där det finns hundar, katt och hästar. Du kommer därför att arbeta i en miljö med djur och behöver trivas med det.
Det viktigaste av allt:
Personlig lämplighet väger tyngst. För oss är det allra viktigaste att du och Knut trivs tillsammans, har roligt i vardagen och skapar en trygg och positiv relation.
Omfattning:
2 tjänster
80 % vardera
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del av Knuts vardag!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Anbudsgatan 1 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
10023673