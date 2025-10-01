Lokalvårdare sökes till Tekniska museet
Tekniska museet är Sveriges största museum för teknik och innovation, ett kulturhus för teknik och vetenskap som lockar 400 000 besökare årligen. I 100 år har museet visat hur nyfikenhet, kreativitet och samarbete kan lösa till synes omöjliga utmaningar.
Vi riktar oss till både barn och vuxna med våra interaktiva utställningar och vår programverksamhet. Välkommen till Tekniska museet - en arbetsplats med visionen om innovationslust för en hållbar framtid.
Vi söker nu en engagerad och noggrann lokalvårdare som vill vara med och bidra till en ren och trivsam miljö för våra besökare och medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av utställningshallar, kontor, toaletter och andra gemensamma utrymmen.
Påfyllning av förbrukningsmaterial som toalettpapper och tvål.
Hantering av avfall och återvinning.
Rapportering av eventuella skador eller behov av underhåll.
Delta i lokalvårdsgruppens veckoplanering.
Helgarbete ingårKvalifikationer
SRY-utbildning städ och lokalvård
Erfarenhet av städning, gärna inom liknande miljöer.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Noggrannhet och ett öga för detaljer.
Vi erbjuder:
En trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal.
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom Tekniska.
Friskvårdsbidrag
Tjänsten är på 80%, arbetstider 06.30-13.25 inkl. 30 minuters lunch. Det är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning på sex månader.
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och personligt brev till lokalvard_rekrytering@tekniskamuseet.se
senast den 2025-10-24. Märk ansökan med "Lokalvårdare Tekniska museet". Vi önskar kontaktuppgifter till två referenser.
Vi genomför löpande urval och intervjuer och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt kandidat.
Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund samt olika funktionsvariationer hos personalen. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare.
Så behandlar vi personuppgifter
För att Tekniska museet ska kunna hantera din ansökan som du skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste vi behandla vissa personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy på vår hemsida.
Vi ser fram emot din ansökan!
