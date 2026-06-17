C/CE chaufför sökes till kommande uppdrag

Konsultia AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå
2026-06-17


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Visa alla jobb hos Konsultia AB i Skellefteå, Robertsfors, Piteå, Norsjö, Vindeln eller i hela Sverige

Om kundföretaget

Konsultia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som samarbetar med flera företag inom transport- och logistikbranschen. Vi ser en ökad efterfrågan på kompetenta chaufförer och söker därför kandidater för kommande uppdrag hos våra kunder.

Publiceringsdatum
2026-06-17

Arbetsuppgifter
Detta är en öppen annons för framtida behov. Genom att skicka in din ansökan blir du en del av vår kandidatbank och kan matchas mot uppdrag som passar din erfarenhet, kompetens och önskemål.

Uppdragen kan variera och omfatta bland annat:

Distribution och godstransporter.
Fjärrtransporter.
Lastning och lossning.
Dag-, kvälls- och nattarbete (beroende på uppdrag).

Profil
Vi söker dig som:

Har C- eller CE-körkort.
Har giltigt YKB.
Har digitalt förarkort.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Är ansvarstagande, serviceinriktad och har ett stort säkerhetstänk.

Övrig information

Vi erbjuder

Möjlighet till varierande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare.
En engagerad arbetsgivare som stöttar dig genom hela anställningen.
Kollektivavtal och schyssta villkor.
Chansen att utvecklas inom transport- och logistikbranschen.

Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT

Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.

Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Konsultia AB (org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Bäckgatan 1 (visa karta)
931 34  SKELLEFTEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Kristoffer Olsson
kristoffer.olsson@konsultia.se

Jobbnummer
9969053

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