Specialistberedare - Bearbetning
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-06-17
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, Ronneby
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Vill du arbeta i teknikens framkant och bidra till avancerad produktion inom försvars- och marin industri? Vi söker nu en Specialistberedare inom bearbetning till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder.
Uppdraget startar som ett konsultuppdrag via Jefferson Wells, med goda möjligheter till övergång i anställning hos kund på sikt.
Om rollen
I rollen som Specialistberedare blir du en nyckelspelare i arbetet med att omsätta konstruktionsunderlag till effektiva produktionslösningar. Du är med genom hela kedjan - från planering och beredning till stöd vid uppstart i produktionen.
Du arbetar i projekt kopplade till både nyproduktion och modifiering av avancerade marina system, där du säkerställer att produktionen kan genomföras på ett strukturerat och effektivt sätt.
Arbetet innebär ett nära samarbete med flera funktioner, såsom produktion, konstruktion och produktionsteknik, vilket ställer krav på både teknisk förståelse och god kommunikationsförmåga.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Ta fram och kvalitetssäkra arbetsunderlag och arbetsordrar
Planera och anpassa produktionsflöden utifrån verksamhetens förutsättningar
Medverka vid uppstart av tillverkning och stötta produktionen i genomförandet
Samarbeta med tekniska funktioner och bidra till helhetslösningar
Anpassa och vidareutveckla produktionsunderlag, inklusive 3D‐modeller
Delta i tester, provmontage och förbättringsarbete
Rollen kombinerar operativt arbete med ett mer utvecklande perspektiv där du bidrar till att effektivisera processer och arbetssätt.Profil
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och erfarenhet av beredning inom tillverkande industri, gärna med koppling till mekanisk bearbetning. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, samarbeta brett och bidra till lösningar i en komplex miljö.
Du har några års erfarenhet inom området och känner dig trygg i att arbeta självständigt. Samtidigt har du förmågan att se helheten och bidra med din kompetens i teamet, exempelvis genom att stötta kollegor eller ta ansvar för delar av arbetet.
Som person är du nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att bygga relationer och drivs av att förbättra och förenkla arbetssätt.Kvalifikationer
Förmåga att tolka tekniska ritningar och produktionsunderlag
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Intresse för produktion, teknik och förbättringsarbete
Meriterande
Erfarenhet från verkstads-, process- eller marin industri
Kunskap inom materiallära
Erfarenhet av digitala produktionsunderlag (t.ex. STEP-filer)
Vana av affärs- eller ERP-system
Erfarenhet av arbete i större, komplexa projektmiljöer
Tjänsten kan omfattas av säkerhetsprövning, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder
Du får möjligheten att arbeta i en högteknologisk miljö där du är med och bidrar till samhällsviktig kompetens och avancerade tekniska lösningar.
Som konsult hos Jefferson Wells blir du en del av ett starkt specialistnätverk och får chansen att utvecklas genom uppdrag hos några av Sveriges mest intressanta arbetsgivare.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialiserade på rekrytering och konsultlösningar för chefer och specialister. Vi är en del av ManpowerGroup och finns både lokalt i Sverige och globalt i över 50 länder.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Charlotte Johanssoncharlotte.johansson1@manpower.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Blekingegatan 1 (visa karta
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371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se Jobbnummer
9969050