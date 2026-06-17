Kravanalytiker trafiknära system
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-17
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Vi söker nu en erfaren kravanalytiker till ett omfattande verksamhetsnära IT-projekt inom kollektivtrafik. Rollen passar dig som är trygg i komplexa miljöer, har stark analytisk förmåga och är van att omsätta verksamhetsbehov till tydliga, hållbara och spårbara krav.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i ett större projekt med fokus på att etablera en ny operativ verksamhet för busstrafik i egen regi. Rollen innebär ett tydligt ansvar för IT-relaterad kravställning inom trafiknära system, fordonsrelaterade system, integrationer, informationssäkerhet och andra operativa verksamhetssystem inom transport.
Du verkar i gränslandet mellan verksamhet, IT, arkitektur, informationssäkerhet och juridik, och bidrar till att skapa en sammanhållen kravbild i en miljö där målbild, behov och prioriteringar utvecklas successivt.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Identifiera, analysera, dokumentera och förankra verksamhetsbehov samt omsätta dessa till verksamhetskrav, IT-krav, funktionella och icke-funktionella krav
Analysera verksamhetsprocesser, informationsflöden, systemlandskap och tekniska beroenden
Planera, genomföra och stödja kravarbete inom IT-upphandlingar enligt LOU/LUF
Ta fram kravunderlag, kravbilagor och utvärderingskriterier
Genomföra och leda workshops, intervjuer och andra aktiviteter för kravinsamling och förankring
Medverka i tekniska utredningar, analyser och vägvalsarbete
Samverka med verksamhetsrepresentanter, arkitekter, säkerhetsfunktioner, projektresurser, leverantörer och externa parter
Säkerställa att kravarbete dokumenteras, struktureras och överlämnas så att resultatet kan användas i beslut, upphandling, införande, test och fortsatt förvaltning
Krav för uppdraget
Obligatoriska krav
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet som kravanalytiker eller motsvarande roll inom IT
Erfarenhet av verksamhets-, behovs- och kravanalys, kravinsamling samt framtagande av kravspecifikationer eller motsvarande dokumentation
Erfarenhet av kravarbete över flera projekt, verksamhetsområden eller avdelningar
Minst 4 års erfarenhet av kravanalys av icke-funktionella krav, exempelvis IT-säkerhet, informationssäkerhet, integrationer eller robusthet
Minst 4 års erfarenhet av kravanalys i komplexa IT-miljöer för trafiknära system, fordonsrelaterade system eller andra operativa verksamhetssystem inom transport
Erfarenhet från minst 2 uppdrag av att skriva och sammanställa formella dokument såsom kravspecifikationer, kravbilagor eller upphandlingsunderlag
Minst 1 års erfarenhet av att facilitera och leda workshops eller motsvarande informationsinhämtning
Mervärdeskrav
Minst 4 års erfarenhet av att utforma kravunderlag i IT-upphandlingar inom offentlig sektor
Certifiering inom kravanalys, exempelvis IREB CPRE eller motsvarande
Viktigt
CV ska tydligt visa hur samtliga krav uppfylls. Beskriv konkret din erfarenhet och hänvisa till relevanta uppdrag.
Uppdragsinformation
Sista anbudsdag: 2 juli 2026
Omfattning: heltid
Plats: Stockholm
Distans: enligt överenskommelse
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9969047