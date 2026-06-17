Verksamhetsutvecklare säkerhetsskydd
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2026-06-17
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Vi söker nu en verksamhetsutvecklare med inriktning mot säkerhetsskyddad upphandling till ett uppdrag inom samhällsviktig verksamhet. Rollen passar dig som har erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, processutveckling och projektledning, och som vill bidra till att utveckla framtidens arbetssätt inom ett högt prioriterat område.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en funktion som ansvarar för leverantörssäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling. Rollen innebär att identifiera utvecklingsbehov, kartlägga nuvarande arbetssätt och etablera strukturer för ett mer systematiskt och effektivt säkerhetsskyddsarbete.
Du får en central roll i att utveckla processer, arbetssätt och kvalitet inom området, samtidigt som du vid behov även stöttar i operativa säkerhetsskyddsfrågor.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Identifiera utvecklingsbehov och förbättringsområden
Kartlägga nuvarande arbetssätt inom enheten
Etablera och utveckla strukturer för systematiskt säkerhetsskyddsarbete
Bidra till utveckling av processer och arbetsmetoder inom säkerhetsskyddad upphandling
Vid behov stötta verksamheten i framtagande och granskning av särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
Vid behov genomföra lämplighetsprövningar och leverantörsbedömningar
Krav för uppdraget
Obligatoriska krav
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, där utveckling, styrning eller uppföljning av säkerhetsskyddsprocesser på strategisk nivå har ingått
Minst 2 års erfarenhet av verksamhets- eller processutveckling inom säkerhetsskydd, säkerhetsverksamhet eller annan reglerad verksamhet
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att självständigt leda, planera, genomföra och följa upp projekt
God förmåga att uttrycka sig i svenska och engelska, både i tal och skrift
Mervärdeskrav
Minst 2 års arbetslivserfarenhet från offentlig sektor
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av förändringsledning
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med exponering av säkerhetskänslig verksamhet
Viktigt
CV ska tydligt visa hur samtliga krav uppfylls. Beskriv konkret din erfarenhet och hänvisa till relevanta uppdrag.
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Plats: Sundbyberg
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9969048