Lokalvårdare Sökes
B2B Cleaning AB / Städarjobb / Haninge
2026-03-09

B2B Cleaning AB söker nu en duktig och engagerad lokalvårdare för arbete inom städning av fastigheter, kontor och andra verksamhetslokaler.
Vi söker dig som har ett intresse för att leverera ett noggrant och kvalitativt arbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har ett öga för detaljer samt en vilja att skapa rena och trivsamma miljöer för våra kunder. Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad och flexibel i ditt arbetssätt, med ett positivt synsätt på arbetsuppgifter och samarbete.
I rollen som lokalvårdare arbetar du med löpande städning, storstädning samt egenkontroll av lokaler, fastigheter och kontor. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat städning av toaletter, allmänna utrymmen, kontorsmiljöer och personalutrymmen. Arbetet utförs både manuellt och med hjälp av städmaskiner, vilket gör att erfarenhet av maskinkörning är meriterande.
Erfarenhet av liknande arbete inom lokalvård är meriterande men inget krav. B-körkort är en fördel men inte ett krav.
Arbetstiderna är flexibla och det finns möjlighet att påverka schemat så att det passar dina övriga tider.
Skicka gärna din ansökan via e-post så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Endast via E-post
E-post: info@b2bcleaning.se Omfattning
