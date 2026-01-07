Lokalvårdare hemstäd
2026-01-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Hörby
, Helsingborg
, Laholm
, Osby
Är du serviceinriktad, noggrann och van att arbeta i hemmiljö? Då kan du vara den vi söker! På KS Städ och Fönsterputs i Almvik AB söker vi nu personal med erfarenhet av hemstädning och giltigt B-körkort. Vi erbjuder en trygg anställning med ramavtal och villkor enligt kollektivavtal.
Vem är du?
Du har dokumenterad erfarenhet av hemstädning.
Du har körkort.
Du är självgående, ansvarsfull och kan planera din tid väl.
Du har höga kvalitets- och servicekrav - både för dig själv och för kunden.
Vad erbjuder vi?
Omgående start.
Kollektiv avtalsenliga villkor: trygghet, rätt lön och schyssta arbetsförhållanden.
Möjlighet att utvecklas inom ett växande städföretag.
Arbete i ett positivt och stödjande team.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Hemstädning hos privatkunder enligt planerade scheman.
Fönsterputs vid behov.
Kundkontakt och service: du möter ofta kunden i hemmet, så du är vårt ansikte utåt.
Ansökan: Skicka in din ansökan snarast - vi vill tillsätta tjänsten omgående. Välkommen med CV och ett personligt brev där du beskriver din städerfarenhet och varför du vill jobba hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: cv@ksstad.se Arbetsgivare KS Städ & Fönsterputs Almvik AB
(org.nr 556878-8730)
218 45 VINTRIE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
