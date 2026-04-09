Lokalvårdare
SOL Facility Services AB / Städarjobb / Uppsala
2026-04-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SOL Facility Services AB i Uppsala
, Österåker
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Stockholm
eller i hela Sverige
Sol Facility Services söker noggranna och ansvarsfulla lokalvårdare
Är du en person som sätter stolthet i att leverera högsta kvalitet och skapa trivsamma miljöer? Vi på Sol Facility Services expanderar och söker nu engagerade lokalvårdare till vårt team.
Om rollen
Som lokalvårdare hos oss spelar du en nyckelroll i vår operativa verksamhet. Arbetet innebär professionell rengöring av t.ex. kontorslokaler, privata hem eller trapphus. Vi lägger stor vikt vid detaljer och arbetar efter tydliga checklistor för att säkerställa att vi alltid överträffar våra kunders förväntningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig lokalvård och underhåll av tilldelade objekt.
Hantering av material och utrustning på ett säkert och effektivt sätt.
Kvalitetssäkring av utfört arbete enligt uppsatta standarder.
Professionellt bemötande av kunder och kollegor.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av professionell städning (meriterande).
Är punktlig, noggrann och har en god förmåga att planera ditt arbete självständigt.
Talar och förstår svenska eller engelska för att kunna ta till dig instruktioner.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats hos en etablerad aktör inom facility management.
Goda arbetsvillkor och en stöttande organisation.
Introduktion och utbildning i våra metoder och verktyg.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Sol Facility Services! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SOL Facility Services AB
(org.nr 556355-1349)
171 54 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9845895