Lokalvårdare
ISS Facility Services AB / Städarjobb / Finspång Visa alla städarjobb i Finspång
2026-03-26
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
ISS söker en engagerad och positiv lokalvårdare som brinner för service. Vill du vara med och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Lokalvårdare på ISS!
Om rollen
Till våra kunder i Finspång söker vi nu två personer på heltid inom lokalvård med inriktning specialstädning så som golvvård, fönsterputsning, och storstädning.
Som Lokalvårdare har du och dina kollegor en viktig roll i att ansvara för helhetsupplevelsen i kundens lokaler. Tillsammans skapar ni en miljö som förmedlar en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för de anställda och alla besökare. Du arbetar främst med städning kundens lokaler, samt även andra arbetsuppgifter som kan förekomma såsom konferensservice och påfyllning av kaffemaskiner.
Tjänsten är på heltid, tillsvidareanställning med en inledande provanställning i sex månader. Arbetstid kvällstid.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå, god överblick över ditt städområde och kan komma med förslag till förbättringar hos kunden. Det är viktigt att du är lyhörd för kundens behov. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Därutöver har du en förmåga att samarbeta då arbetet kan vara både enskilt och i grupp.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från serviceyrken eller branscherfarenhet. Det är viktigt att du behärskar svenska språket. Körkort är ett krav. Meriterande
om du har liftkortsutbildning, utbildning inom golvvård och kunskap inom kemikaliehantering.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 2026-04-30. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. I din ansökan bifogar du CV och personligt brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenser. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras vid kundbehov.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
612 83 FINSPÅNG Arbetsplats
Finspång Kontakt
HR Manager
Pia Ahnstedt pia.ahnstedt@se.issworld.com
9822216