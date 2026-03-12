Lokalvårdare
Torsås kommun, Drift- och Serviceförvaltningen / Städarjobb / Torsås Visa alla städarjobb i Torsås
2026-03-12
, Mörbylånga
, Karlskrona
, Kalmar
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsås kommun, Drift- och Serviceförvaltningen i Torsås
Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder.
Lokalvårdsenheten är den del av Drift- och serviceförvaltningen.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Arbetet som lokalvårdare innehåller samtliga lokalvårdsmoment inom daglig, vecko- och månadsstäd.
• Periodisk lokalvård såsom storstäd och golvvård.
• Trappor och tvättstugor.
• Fönsterputs och byggstäd.
Arbetet innefattar maskinvård, beställning av lokalvårdsmaterial och utrustning. Lokalvårdsuppdraget utförs enligt kommunens lokalvårdsrutiner, med målsättning att hålla god lokalvårds kvalité samt god ergonomi för en hållbar arbetsmiljö. Lokalvården utförs med både manuella lokalvårdsredskap och maskiner.Kvalifikationer
Arbetet förutsätter hög arbetsmoral, bra bemötande, ordningsam och en vilja att lära.
Du har god fysik med grundläggande ergonomikunskaper. Som person har du lätt för att samarbeta och fungerar väl både självständigt som i grupp. Du trivs med att hålla rent, älskar kundkontakter och att ge hög service samt lätt för att läsa instruktioner och ha bra lokalsinne.
Grundläggande kunskaper i det svenska språket är ett krav, detta för att bl.a. kunna förstå och hantera kemikalier och miljöaspekter i arbetet.
Det ingå viss förflyttning till olika geografiska platser inom kommunen under en och samma arbetsdag, B-körkort är därför ett krav.
Lokalvårdserfarenhet från professionell städning är ett krav.
Meriterande goda kunskaper om lokalvårdsmaskiner då mindre reparationer utförs inom verksamheten.
Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister innan anställning sker. Registerutdraget ska gälla för arbete inom skola eller förskola. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://www.polisen.se
KRAV
Körkort B
Minst 1 års erfarenhet inom professionell lokalvård.
SRY-utbildning, eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren godkänner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Skicka in din ansökan omgående då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsås kommun
(org.nr 212000-0696) Arbetsplats
Torsås kommun, Drift- och Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef Lokalvård
Josefin Olsson josefin.olsson@torsas.se 010-35 33 299 Jobbnummer
9793205