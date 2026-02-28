lokalvårdare
Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB / Städarjobb / Stockholm
2026-02-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
i hela Sverige
Vi söker en noggrann och serviceinriktad lokalvårdare till vårt team. Arbetet innebär daglig städning av kontor, trapphus och gemensamma utrymmen med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
Dammsugning och moppning av golv
Rengöring av kök och hygienutrymmen
Tömning av papperskorgar
Fönsterputs och storstädning vid behov
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och punktlig
Har öga för detaljer
Kan arbeta självständigt och i team
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Tjänsten kan vara heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: nyttjobb@xpresservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB
(org.nr 559159-6605) Arbetsplats
xpresservice Stockholm AB Jobbnummer
9769450