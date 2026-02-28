lokalvårdare

Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB / Städarjobb / Stockholm
2026-02-28


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB i Stockholm

Vi söker en noggrann och serviceinriktad lokalvårdare till vårt team. Arbetet innebär daglig städning av kontor, trapphus och gemensamma utrymmen med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.

Publiceringsdatum
2026-02-28

Dina arbetsuppgifter
Dammsugning och moppning av golv

Rengöring av kök och hygienutrymmen

Tömning av papperskorgar

Fönsterputs och storstädning vid behov

Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och punktlig

Har öga för detaljer

Kan arbeta självständigt och i team

Erfarenhet är meriterande men inget krav

Tjänsten kan vara heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: nyttjobb@xpresservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB (org.nr 559159-6605)

Arbetsplats
xpresservice Stockholm AB

Jobbnummer
9769450

Prenumerera på jobb från Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB: