Kommunikatör till Ystad Energi
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2026-06-05
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Vill du arbeta med kommunikation som gör skillnad på riktigt? På Ystad Energi får du en central roll i ett bolag som varje dag bidrar till att samhället fungerar – genom hållbar energi, snabb uppkoppling och viktig infrastruktur. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag, engagerade kollegor och stor möjlighet att påverka hur vi kommunicerar med våra kunder, medarbetare och invånare.
Nu söker vi en kommunikatör som vill utveckla och driva vårt kommunikationsarbete framåt.
Om rollen
Som kommunikatör på Ystad Energi ansvarar du för bolagets kommunikation, både internt och externt. Du är ensam kommunikatör i bolaget och får därför en bred och varierad roll med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka.
Du arbetar nära chefer och medarbetare i hela verksamheten och är ett viktigt stöd i kommunikationsfrågor. Rollen innebär en kombination av strategiskt arbete, rådgivning och operativt genomförande.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
utveckla innehåll för webbplats och intranät
producera texter, nyheter, kundinformation och pressmeddelanden
stärka den interna kommunikationen och stödja verksamheten i förändrings- och utvecklingsarbete
arbeta med mediekontakter, omvärldsbevakning och kommunikationsstöd
bidra till utvecklingen av Ystad Energis varumärke – både som attraktiv arbetsgivare och som en marknadsaktör som attraherar och utvecklar kundrelationer
planera och genomföra kommunikationsinsatser kopplade till projekt, evenemang och kunderbjudandet
ansvarar för bolagets grafiska profil och att den genomsyrar samtliga plattformar, t.ex. webbplats, nyhetsbrev och sociala medier
Vi söker dig som
har utbildning inom kommunikation, journalistik eller motsvarande, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av kommunikationsarbete och känner dig trygg i att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser i olika kanaler. Att formulera tydliga budskap och anpassa innehåll för olika målgrupper är en naturlig del av ditt arbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
erfarenhet av AI, digital kommunikation, webb och sociala medier
vana att planera, prioritera och driva flera uppdrag parallellt
god förmåga att skapa struktur, samarbeta och bygga förtroendefulla relationer
ett stort kundhjärta och intresse för energi, hållbarhet och miljöfrågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av webbpublicering i Sitevision, Paloma eller liknande verktyg. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av enklare bild- och filmproduktion samt kunskap om offentlig verksamhet, GDPR och offentlighets- och sekretessfrågor.
Som person är du initiativrik, nyfiken och utvecklingsorienterad. Du trivs med att ta eget ansvar och har förmåga att omsätta komplex information till tydlig och relevant kommunikation. Du har ett gott omdöme och känner dig trygg i att hantera frågor som ibland kan vara medialt eller politiskt känsliga.
Ansökan
Är du en trygg och driven kommunikatör som vill bidra i det lokala energibolaget som varje dag ger trygg, ansvarsfull och nära service till invånare och företag?
Skicka in din ansökan redan idag till HR-partner Sofie Forss, sofie.a.forss@ystad.se
.
Sista ansökningsdatum: 2026-06-28.
Vi utför bakgrundskontroller innan anställning.
Om Ystad Energi
Ystad Energi är ett helägt kommunalt bolag som arbetar för alla i Ystad. Vi gör staden ljusare och varmare, håller dig uppkopplad och ser till att samhällsfunktioner fungerar som de ska.
Våra kännetecken är lokalkännedom, ett affärsmässigt förhållningssätt och ett personligt bemötande. Dessutom söker vi hela tiden nya effektiva lösningar och jobbar för ett mer hållbart samhälle. Vi på Ystad Energi är stolta över att driva vår stad framåt. Varje dag levererar vi pålitlig och hållbar energi till hem, företag och samhällsviktig infrastruktur. Samtidigt investerar vi i förnybar energi och klimatsmarta lösningar för att skapa ett starkt och hållbart Ystad där människor och företag kan växa - både idag och för framtida generationer.
Våra fem ben elnät, elhandel, stadsnät, fjärrvärme och gatubelysning tillgodoser olika behov men kompletterar samtidigt varandra. Elnät, finns i de centrala delarna i Ystad tätort - ca 14 400 elnätskunder. Vi bygger och underhåller med egen personal, Överförd energi 2024 ca. 199 GWh. Elhandel har ca 6 100 elhandelskunder och erbjuder prisvärda energihandelsprodukter All el är 100% fossilfri. Stadsnät som levererar snabbaste vägen in i framtiden har drygt 7100 kunder. Fjärrvärme, fossilfria sedan 2019 med ca 2 100 kunder, överför 145 GWh fjärrvärme, producerar fjärrvärme med förnyelsebara bränslen. Ystad Energi äger och sköter även underhåll av Ystad kommuns gatubelysning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Mejla din ansökan till nedanstående adress.
E-post: sofie.a.forss@ystad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Energi AB
(org.nr 556527-2936), https://ystadenergi.se/
Fridhemsgatan 24 (visa karta
)
271 45 YSTAD Arbetsplats
Ystad Energi AB Kontakt
HR-partner
Sofie Forss sofie.a.forss@ystad.se 0411-57 76 13 Jobbnummer
9950138