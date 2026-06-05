Projektledare Till Vinab - Driv Industriprojekt I Svensk Basindustri!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Civilingenjörsjobb / Luleå Visa alla civilingenjörsjobb i Luleå
2026-06-05
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära några av Sveriges största industribolag och samtidigt vara en del av ett familjärt företag där beslutsvägarna är korta och laget går före jaget? Nu söker VINAB en engagerade Projektledare för industriella projekt till verksamheten i norra Sverige. Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Hos VINAB får du en operativ och varierad roll där du leder projekt ute i fält, arbetar nära kunder och blir en viktig del av företagets fortsatta tillväxtresa inom gruv-, stål- och processindustrin. Som projektledare hos VINAB blir du en del av sammansvetsad projektgrupp där flexibilitet, samarbete och eget ansvar är en naturlig del av vardagen. Projekten bedrivs främst mot kunder som LKAB, Boliden och SSAB och omfattar bland annat montageprojekt, stålkonstruktioner och mekaniskt underhåll.
Rollen är operativ och hands-on – här förväntas du inte bara leda projekten utan även vara närvarande ute i verksamheten, stötta teamet och skapa goda relationer med både kunder och medarbetare.
Resor förekommer regelbundet mellan företagets verksamhetsorter i Norrbotten, där ett av huvudområdena är Malmfälten.
Dina arbetsuppgifter:
Driva industriprojekt från start till färdig leverans
Planera resurser, personal och material
Leda montage- och underhållsarbeten ute i fält
Ha löpande kontakt med kunder inom gruv-, stål- och processindustrin
Samordna svetsare, montörer, arbetsledare och underentreprenörer
Ansvara för inköp, beställningar och dokumentation
Följa upp projektens ekonomi, tidsplan och kvalitet
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande säkerhetskrav och industristandarder
Arbeta i affärs- och projektsystem såsom NEXT samt Office-paketet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från industrin och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt och där problemlösning är en naturlig del av vardagen. Vi ser gärna att du har teknisk utbildning inom exempelvis maskinteknik, industri, produktion eller projektledning – alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Meriterande med erfarenhet av:
Projektledning inom industri eller entreprenad
Gruv-, stål- eller processindustri
Mycket kundkontakt och personalledning
Arbete ute i fält och mot tydliga deadlines
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Lösningsorienterad och driven
Prestigelös och samarbetsvillig
Strukturerad och noggrann
Social och kommunikativ
Trygg i att fatta beslut
Säkerhetsmedveten med ett högt ansvarstagandeÖvrig information
B-körkort är ett krav.
BAS-U är meriterande.
Goda kunskaper i engelska är meriterande, likaså ytterligare språk.
Praktisk information:
Placeringsort: Flexibel inom Norrbotten.
Arbetstider: Måndag–fredag, varierande arbetstider förekommer beroende på respektive projekts upplägg.
Resor: Förekommer regelbundet i tjänsten.
Övernattning: Kan förekomma vid arbete på annan ort.
Om VINAB
VINAB är idag cirka 120 anställda och verksam i norra Sverige och erbjuder tjänster inom projektledning, konstruktion, tillverkning, montage och underhåll för tung industri. VINAB har idag kontor och verkstäder i Kiruna, Gällivare, Överkalix, Kalix, Luleå och Piteå. Våra uppdrag utförs främst inom gruv-, stål-, papper- och massaindustrin, men vi arbetar även mot bygg- och anläggningssektorn samt andra industrinära verksamheter.
På VINAB arbetar vi aktivt för att alla medarbetare ska känna delaktighet och engagemang i företagets vision och mål – något vi kallar att ha ett "VINAB-hjärta". Vi är ett sammansvetsat team med hög kompetens, stark laganda och stort fokus på kvalitet och utveckling. Företagets största tillgång är våra medarbetare – skickliga yrkespersoner med ett genuint engagemang för kvalitet, samarbete och ständig utveckling. Vi trivs ihop, har mycket att göra och behöver bli fler. Därför söker vi nu ytterligare en Projektledare till vår projektgrupp.
Ansökningsförfarande
VINAB samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Lundmark på 070-336 67 30. Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du anta denna utmaning och vara med och skapa nya framgångar tillsammans med VINAB? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt engagerade projektteam!
VINAB, VerkstadsIndustri i Norr AB
VINAB är ett växande svenskt industriföretag med verksamhet inom tung industri i norra Sverige. Företaget arbetar främst mot gruv-, stål- och processindustrin och erbjuder tjänster inom bland annat industrirör, mekaniskt underhåll, stålkonstruktioner, svets och projektledning.
Bolaget grundades i Överkalix 2006 och har idag verksamhet i bland annat Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och Piteå. Sedan 2021 är VINAB en del av Storskogen Group.
Här möts du av en familjär kultur med korta beslutsvägar, nära samarbete och stora möjligheter att påverka.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vinab Kontakt
Rekryteringsansvarig
Maria Lundmark maria.berggren@norraresurs.se 070-336 67 30 Jobbnummer
9950142