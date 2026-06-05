Projektledare på deltid till Bergström & Hellqvist
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Är du en strukturerad och initiativtagande student som trivs med att driva projekt framåt och hålla ihop många olika kontaktytor? Här får du möjligheten att ta en central roll i planeringen av ett väletablerat event inom livsmedelssäkerhet, samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet inom projektledning och eventkoordinering. Hos Bergström & Hellqvist blir du en del av ett litet och engagerat team där alla hjälps åt, har roligt tillsammans och arbetar nära varandra mot gemensamma mål. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Bergström & Hellqvist startades 1999 och är ett företag som erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom livsmedelssäkerhet. De arbetar exempelvis med fysiska och digitala utbildningar inom livsmedelsindustri, storhushåll och kontrollmyndigheter. Sedan starten har deras ambition varit att utveckla aktörer inom livsmedelsbranschen och skapa förbättringar tillsammans med sina kunder. Företaget består idag av fyra medarbetare och sitter i moderna lokaler i Uppsala.
I rollen som projektledare kommer du att ansvara för planeringen och genomförandet av eventet Food Safety Update. Eventet samlar aktörer från hela livsmedelskedjan för en dag fylld av seminarier, kunskapsutbyte och nätverkande i Uppsala. Det finns redan en etablerad projektplan på plats, och din uppgift blir att driva arbetet framåt genom att koordinera aktiviteter, hålla ihop olika kontaktytor och säkerställa att alla praktiska detaljer faller på plats inför genomförandet. Du kommer att arbeta nära Magnus Bergström och resten av teamet, som alla är engagerade i projektet och bidrar där det behövs. Rollen passar dig som tycker om att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt ha många kontaktytor både internt och externt. Du får stor frihet att planera ditt arbete och möjlighet att bidra med egna idéer kring exempelvis marknadsföring och deltagarengagemang.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Bergström & Hellqvist. Uppdraget omfattar cirka 1 dag per vecka med start i slutet av augusti 2026 och löper till maj 2027. Arbetstiderna är flexibla inom kontorstid och arbetsbelastningen kan variera beroende på projektets olika faser. Det är ett krav att du har möjlighet att arbeta när eventet genomförs i maj 2027.
Du erbjuds
En meriterande deltidsroll där du får driva ett större projekt från planering till genomförande
Möjlighet att bygga erfarenhet inom projektledning, event och koordinering
Stor frihet att planera ditt arbete och ta eget ansvar
Ett nära samarbete med företagets grundare och övriga teammedlemmar
Ett litet, familjärt och prestigelöst team där alla hjälps åt och har roligt tillsammans
Flexibla arbetstider som kan kombineras med studierDina arbetsuppgifter
Projektleda och koordinera arbetet kring eventet Food Safety Update utifrån befintlig projektplan
Ansvara för praktiska delar såsom bokning av lokal, mat, material och övriga resurser
Ta in offerter och beställa produkter och tjänster kopplade till eventet
Koordinera transporter och logistik för deltagare och gästföreläsare
Ha löpande kontakt med föreläsare, leverantörer och andra externa aktörer
Delta i marknadsföringsrelaterade aktiviteter och bidra med nya idéer för att öka eventets synlighet
Ansvara för koordineringen av studentdeltagare som erbjuds kostnadsfri medverkan vid eventet
Säkerställa att projektet fortlöper enligt plan och samordna aktiviteter internt
Vi söker dig som
Studerar på eftergymnasial nivå, exempelvis vid universitet eller högskola, och har minst ett år kvar av dina studier
Har möjlighet att arbeta under eventet i maj 2027
Har erfarenhet av att planera event eller driva projekt, exempelvis genom studentengagemang, föreningsliv eller tidigare arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Har goda kunskaper i Office-paketet och generellt god datorvana
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande, men inget krav, om du har
Intresse för forskning, livsmedelssäkerhet eller kvalitetsfrågor
Har B-körkort
Viktigast av allt, din personlighet
Du är noggrann, strukturerad och trivs med att skapa ordning och reda. Rollen innebär ett stort eget ansvar vilket gör att du är självgående, initiativtagande och van att driva ditt arbete framåt. Du är kommunikativ och tycker om att samarbeta med olika människor, samtidigt som du har förmågan att hålla ihop många parallella aktiviteter. Vidare är du flexibel och lösningsorienterad och ser vad som behöver göras innan någon annan ber dig om det.
Övrig information
Start: Slutet av augusti 2026
Omfattning: Deltid, cirka 1 dag i veckan (ibland mer, ibland mindre)
Placering: Uppsala
Arbetstider: Flexibelt inom kontorstid
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2JPWU8". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Smedsgränd 5A (visa karta
)
753 20 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9950144