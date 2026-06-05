GRC-specialist inom internkontroll
Avaron AB / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du vara med och utveckla arbetet inom intern kontroll och riskhantering i en verksamhet där styrning, regelefterlevnad och verksamhetsnytta står högt på agendan? I den här rollen får du en central position i att planera, genomföra och följa upp internkontrollarbetet, samtidigt som du stöttar verksamheten i att skapa tydliga processer, relevanta kontroller och ett mer proaktivt arbetssätt.
Du förvaltar internkontrollramverket och arbetar nära process- och kontrollägare för att stärka kvaliteten i riskbedömningar, kontrollmiljö och uppföljning. Rollen innebär också ett viktigt ansvar i övergången till ett nytt GRC-system, där du får vara med och driva införande, förändring och förankring i organisationen. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera analys, förbättringsarbete och verksamhetsnära samarbete i en roll med tydlig påverkan.
ArbetsuppgifterDu identifierar och analyserar risker i verksamhetsprocesser och stöttar processägare i att bedöma nya risker samt utveckla kontrollmiljön.
Du planerar och genomför effektivitetstester av nyckelkontroller och bidrar med råd kring omfattning, design och genomförande.
Du analyserar, sammanställer och rapporterar resultat från självutvärderingar och genomförda tester.
Du vägleder process- och kontrollägare i arbetet med att hantera kontrollbrister, observationer och incidenter samt följer upp åtgärdsplaner.
Du driver införandet av ett nytt GRC-system och stöttar verksamhet och medarbetare i övergången till nya arbetssätt.
Du bidrar till att utveckla och dokumentera processer, risker och kontroller på ett sätt som skapar tydlighet och långsiktig kvalitet.
KravDu har en relevant akademisk examen inom ekonomi, finans eller juridik.
Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet från en liknande roll, exempelvis inom internkontroll eller revision.
Du har god förståelse för internkontroll och gärna även IT-generella kontroller.
Du har praktisk erfarenhet av att utforma planer för övervakning av kontroller, deras design och att utvärdera effektiviteten i kontrollutförandet.
Du har erfarenhet av att identifiera och hantera operativa risker, riskindikationer och åtgärdsplaner.
Du har ett starkt intresse för att utveckla och kvalitetsförbättra processer.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeKunskap om och erfarenhet av internkontrollramverk som COSO och SOX.
Erfarenhet av att modellera och dokumentera processer i någon typ av EA-verktyg.
Erfarenhet av att driva eller delta i projekt och systemimplementationer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859177-2038686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9950146