Sjuksköterska till avdelning 47 - Hjärtintensiven, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-06-05
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eller i hela Sverige
Är du en sjuksköterska som gillar teamarbete, mediciniskt teknisk utrustning och varierande arbetsuppgifter? Välkommen till oss på Hjärtintensiven! Hos oss får du kompetenta kollegor som tillsammans arbetar med att ta hand om våra svårt sjuka patienter. Ett arbete där din kompetens blir viktigt även för andra verksamheter.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som sjuksköterska, meriterande är vidareutbildning inom kardiologi, intensivvård eller anestesi.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel, stabil och har samarbetsförmåga som gör att du värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Du har även personlig mognad som gör att du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Det här får du arbeta med
Vi vårdar patienter med hjärtinfarkt, artymi, hjärtsvikt samt myokardit/perikardit. Arbetet består till stor del av akut omhändertagande av kranskärlssjuka patienter, ischemiövervak och arytmitolkningar men även basal omvårdnad..
Hos oss får du ett varierande arbete, du får möjlighet att se andra verksamheter på sjukhuset då vi också ansvarar för utryckningar i samband med akutlarm samt EKG övervakning av patienter på andra avdelningar. Vi har 4-6 vårdplatser, våra patienter får ett enkelrum med teknisk utrustning för avancerad hjärtövervakning.
Då vi arbetar med svårt sjuka patienter ställer de krav på kvalificerad personal dygnet runt. Vi har ett nära samarbete med vårdavdelning 46, PCI lab och hjärtdagvården.
Möt våra medarbetarehttps://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ns-bas-kchjart/Publicerade/Publik/Informerande/Annons%20HIA%20Sunderbyn.pdf
Är du intresserad får du gärna komma och hospitera en dag hos oss!
Det här erbjuder vi dig
Här får du vara med i ett team där hög kompetens möter starkt engagemang , där vi stöttar varandra, lär av varandra och varje dag jobbar mot gemensamma mål
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Här får du vara med i ett team där hög kompetens möter starkt engagemang, där vi stöttar varandra, lär av varandra och varje dag jobbar mot gemensamma mål
Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiderna är förlagda till dag-, kväll- och nattrotation alternativt natttjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9950141