Arbetsledare sökes för assistans i Hammarby sjöstad
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-05
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, Lidingö
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jag är en man som söker engagerade personliga assistenter som vill arbeta nära mig i min vardag. Tjänsten passar dig som har ett genuint intresse för människor och gärna erfarenhet av kvalificerad omvårdnad.
Arbetet innebär att ge stöd i vardagens alla moment, med fokus på trygg, lugn och professionell omvårdnad. Har du erfarenhet av ALS eller liknande vårdinsatser är det meriterande.
Det finns även möjlighet att ta ett utökat ansvar som arbetsledare/bemanningsansvarig, där du är med och planerar, leder och samordnar assistansen. Erfarenhet av arbetsledarroll är därför ett plus.
Jag söker dig som:
är lugn, lyhörd och empatisk
är tålmodig och trivs i en stillsam miljö
är i god fysisk form
gärna har erfarenhet av personlig assistans och/eller kvalificerad omvårdnadPubliceringsdatum2026-06-05Övrig information
Rekryteringen sker tillsammans med ansvarig representant, och första intervju hålls digitalt.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
120 71 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9950137