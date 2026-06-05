Servicerådgivare med fordonsintresse sökes till Euromaster Örebro!
Euromaster Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2026-06-05
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Gillar du att ge förstklassig service, ha ordning på administrationen och samtidigt få skruva och arbeta praktiskt i verkstaden? Vill du ha en varierad roll med mycket ansvar i en dynamisk miljö? Då är det dig vi söker!
Vi förstärker nu vårt team i Örebro och söker dig som vill kombinera rollen som Servicerådgivare i kundmottagningen med att arbeta operativt i verkstaden.
Om rollen
I den här tjänsten får du det bästa av två världar. Du blir vårt ansikte utåt mot kunderna och ser till att kundmottagningen rullar smidigt, samtidigt som du kliver ut i verkstaden och stöttar upp i det praktiska arbetet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Ta emot kunder, boka in däck- och bilservice samt hantera offerter och fakturor.
Vara en central kontaktpunkt för kundfrågor och sköta administrationen runt besöken.
Arbeta aktivt ute i verkstaden och stötta upp vid behov, vilket ger dig en varierad och utvecklande vardag.
Låter det här som ditt nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi söker dig som:
Trivs med kundkontakt och har ett serviceinriktat förhållningssätt
Har giltigt B-körkort
Är samarbetsvillig och trivs i en dynamisk arbetsmiljö
Har erfarenhet av kundservice och försäljning, gärna från fordonsbranschen
Är bekväm med datoranvändning och administrativa uppgifter
Har ett strukturerat arbetssätt, även under intensiva perioder
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning och kundservice, och det är meriterande om du har arbetat inom fordonsbranschen tidigare. Som person är du driven, strukturerad och trivs med att växla mellan kundkontakt och praktiskt verkstadsarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god teknisk förståelse eller ett stort fordonsintresse.
Vi välkomnar olikheter!Hos oss är teamet vår största styrka. Vi värdesätter mångfald och uppskattar sökanden med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Vi jobbar aktivt mot en sådan jämn könsfördelning som möjligt och uppmuntrar kvinnliga sökanden. Det viktigaste för oss är din inställning, ditt driv och din vilja att lära. Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet i denna rekrytering.
Välkommen med din ansökan!
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja – med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar – på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster Aktiebolag
(org.nr 556078-6500)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Euromaster Örebro Jobbnummer
9950147