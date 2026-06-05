dag lots
Carlströms kyltransporter AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carlströms kyltransporter AB i Göteborg
, Tanum
eller i hela Sverige
Carlströms Kyltransporter Ab
Vi söker en dag lots med utgångspunkt fiskhamnen Göteborg.
Du som söker behöver ha god vana med bil och släp, vara kunnig med motviktstruck, hantera kylvaror och vara noggrann.
Du kan svenska och engelska i tal och skrift.
Dina arbetsuppgifter skiftar varje dag samt dina arbetstider så det är med fördel du är flexibel.
arbetstids start kl 10,00- 12,00, slut kl 19,00- 20,00 mån - torsdag.
Låter detta spännande.
Kontakta mig på 0760113210
Med vänlig hälsning
Björn Carlström
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
mail
E-post: carlstrombjorn@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carlströms kyltransporter AB
(org.nr 559490-8773)
fiskhamsgatan (visa karta
)
414 51 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950140