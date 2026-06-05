dag lots

Carlströms kyltransporter AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-06-05


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Carlströms Kyltransporter Ab
Vi söker en dag lots med utgångspunkt fiskhamnen Göteborg.
Du som söker behöver ha god vana med bil och släp, vara kunnig med motviktstruck, hantera kylvaror och vara noggrann.
Du kan svenska och engelska i tal och skrift.
Dina arbetsuppgifter skiftar varje dag samt dina arbetstider så det är med fördel du är flexibel.
arbetstids start kl 10,00- 12,00, slut kl 19,00- 20,00 mån - torsdag.
Låter detta spännande.
Kontakta mig på 0760113210

Med vänlig hälsning
Björn Carlström

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
mail
E-post: carlstrombjorn@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Carlströms kyltransporter AB (org.nr 559490-8773)
fiskhamsgatan (visa karta)
414 51  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9950140

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