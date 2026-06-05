Fullstack Engineer till Brilliant Future
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-05
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Här får du arbeta i skärningspunkten mellan produktutveckling, AI och modern systemutveckling. Rollen erbjuder stort tekniskt inflytande, varierade utmaningar och möjligheten att vara med och forma framtidens digitala lösningar.
OM TJÄNSTEN
Vill du vara med och utveckla en produkt som hjälper organisationer världen över att förstå sina medarbetare och kunder bättre? Vi söker nu en Fullstack Engineer till Brilliant Future, ett etablerat SaaS-bolag som kombinerar data, teknik och innovation för att skapa insikter som gör verklig skillnad.
Brilliant Future befinner sig i en spännande fas där fokus ligger på att vidareutveckla en marknadsledande plattform och utforska nya möjligheter inom bland annat AI och modern produktutveckling. Här får du chansen att kliva in i en verksamhet där tekniken är affärskritisk och där dina idéer, tekniska beslut och initiativ kommer att ha en direkt påverkan på produktens framtid.
Som Fullstack Engineer blir du en del av ett kompetent och engagerat team som arbetar nära verksamheten, produktorganisationen och användarna. Du kommer att få arbeta brett med både nyutveckling och vidareutveckling, samtidigt som du ges stort utrymme att påverka arbetssätt, arkitektur och tekniska vägval. För dig som trivs i en produktnära miljö där innovation, kvalitet och långsiktighet går hand i hand finns här en möjlighet att vara med och forma nästa kapitel i företagets utvecklingsresa.
ARBETSUPPGIFTERUtveckla och vidareutveckla Brilliant Futures plattform och digitala produkter
Arbeta med både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga funktioner och system
Utveckla lösningar i en hybrid miljö med både molnbaserade och on-premise-baserade tjänster
Delta i tekniska vägval och bidra till utvecklingen av framtida arkitektur och arbetssätt
Säkerställa hög kvalitet genom testning, kodgranskning och kontinuerlig optimering
Samarbeta tätt med produktägare, designers och andra utvecklare för att skapa affärsvärde för kunderna
Bidra till utvecklingen av AI-drivna funktioner och arbetssätt inom produkten
VI SÖKER DIG SOMHar minst 3–5 års erfarenhet av systemutveckling
Har erfarenhet av modern utveckling inom exempelvis C#, Java, Angular, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS eller Entity Framework
Har erfarenhet av att arbeta med molnplattformar såsom Azure, AWS eller Google Cloud
Har god förståelse för både frontend- och backendutveckling
Har erfarenhet av databaser och API-utveckling, exempelvis SQL Server, MySQL eller PostgreSQL
Har erfarenhet av eller god förståelse för hur AI-verktyg kan användas inom utvecklings- och produktprocesser
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av DevOps, infrastruktur eller moderna molnmiljöer.
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som drivs av att skapa värde genom teknik. Du tycker om att ta dig an komplexa problem, är nyfiken på nya lösningar och ser möjligheter där andra ser begränsningar. Samtidigt är du prestigelös i samarbeten och uppskattar att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du tar ansvar för ditt arbete, gillar att driva saker framåt och motiveras av att vara i en miljö där lärande, utveckling och innovation är en naturlig del av vardagen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en rekrytering där du kommer bli anställd direkt hos Brilliant Future. Alla frågor gällande rekryteringsprocessen hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan – varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday – everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Stockholm Kontakt
Consultant Manager
Nora Sundberg nora.sundberg@friday.se Jobbnummer
9950136