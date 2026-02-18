Lokalvårdare
Som lokalvårdare hos oss i Haninge får du en viktig roll i vår pågående förändringsresa.
Som lokalvårdare hos oss i Haninge får du en viktig roll i vår pågående förändringsresa.
Ditt arbete kommer att involvera att skapa och upprätthålla en ren och trivsam miljö för både medarbetare, barn och elever. Vi söker dig som är flexibel och beredd att aldrig ge upp när det gäller kvalitet. Din initiativförmåga och serviceinriktade attityd kommer att göra stor skillnad i vårt team.
- Du trivs i samarbete med andra och ser värdet i teamarbete.
- Du har en stark känsla för kvalitet och vill alltid utföra ditt arbete på bästa möjliga sätt.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där du tillsammans med trygga kollegor kan växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att verkligen göra skillnad - varje dag!
Ansvarsområden
- Utföra daglig städning och underhåll av lokaler, inklusive kontor, konferensrum och gemensamma utrymmen för att säkerställa en ren och trivsam miljö.
- Ansvara för att följa städrutiner och kontrollera kvaliteten på arbetet för att uppfylla våra höga standarder.
- Arbeta tillsammans med kollegor för att uppnå gemensamma mål och bidra till en positiv arbetsmiljö.
- Ha en serviceinriktad hållning och vara lyhörd för kunders behov och önskemål.
- Ta egna initiativ och föreslå förbättringar i städrutiner och arbetsprocesser.
- Bidra till att skapa en trygg och välkomnande atmosfär för alla som vistas i våra lokaler.
Som lokalvårdare hos oss får du chansen att vara en del i vårt team där din insats gör skillnad varje dag. Vi värdesätter flexibilitet och engagemang, och ser fram emot att välkomna dig som en del av vårt team!
Idealisk kandidat
Som vår idealiska kandidat är du en person som trivs i en dynamisk och föränderlig miljö. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig efter situationens krav, vilket gör att du alltid kan ge ditt bästa. Ditt initiativtagande skapar förutsättningar för att lösa problem och förbättra våra arbetsprocesser. Du vet hur viktigt det är att samarbeta och att kommunicera effektivt med dina kollegor för att nå gemensamma mål.
Ditt serviceinriktade förhållningssätt skapar en positiv atmosfär, både för våra kunder och kollegor. Du strävar alltid efter kvalitet och är medveten om att varje detalj räknas. Som en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att bidra till vår ambitiösa förändringsarbete här i Haninge, där vi tillsammans bygger en ny och inspirerande stad. Känn dig redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt engagerade team!Kvalifikationer
- Flexibilitet: Du är anpassningsbar och kan hantera varierande arbetsuppgifter och arbetstider utan problem.
- Initiativförmåga: Du tar gärna egna initiativ och är proaktiv i ditt arbete, vilket gör att du ständigt strävar efter förbättring och utveckling.
- Samarbetsförmåga: Du trivs med att arbeta i team och kan samarbeta effektivt med kollegor för att nå gemensamma mål.
- Serviceinriktad: Du har ett starkt fokus på att tillhandahålla utmärkt service och se till att våra kunder känner sig nöjda och väl omhändertagna.
- Kvalitetsmedveten: Du är noggrann och har en hög standard för kvalitet i ditt arbete, vilket garanterar ett rent och trivsamt arbetsmiljö.
Om du känner igen dig i dessa egenskaper och vill vara en del av vårt spännande förändringsarbete i Haninge, då är detta tjänsten för dig! Tillsammans med ett inspirerande team kommer du att bidra till att forma och skapa en ren och inbjudande miljö för alla våra medborgare.
