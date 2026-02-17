Lokalvårdare
2026-02-17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Inom Serviceenheten vid Göteborgs universitet samlas kompetens inom en rad olika områden. Tillsammans erbjuder enheten expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet. Närservice bedrivs utifrån campusområden som utgår från de geografiska områden där Göteborgs universitetets verksamhet bedrivs. Inom campusservice finns samlad kompetens inom bland annat lokalservice, vaktmästeri, teknisk service, lokalvård och posthantering.
Arbetsuppgifter
Städning av undervisningslokaler såsom hörsalar, lärosalar, bibliotek, grupprum och lab. Städning kommer även ske på uppehållsytor, lunchrum, toaletter och andra lokalytor där studenter, personal och besökare vistas. Administrativa arbetsuppgifter ingår också i tjänsten, såsom mailhantering och registrering i egenrapporteringssystem.
Kvalifikationer
Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, samt minst 1 års arbetserfarenhet av lokalvårdsyrket gällande regelmässig lokalvård. Det krävs att du ej har någon form av allergi som påverkar arbetets utförande. Du har god vana av att arbeta med IT system såsom Teams, Outlook och god förmåga att kunna arbeta med Ipads och lära dig nya IT system, för att kunna utföra ditt arbete.
Det är meriterande om du har någon form av utbildning inom lokalvård samt att du behärskar engelska i tal och skrift. Det är även meriterande om du har erfarenhet av maskinell städning såsom, kombiskurmaskiner, skurmaskiner och polermaskiner.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt men som även har god samarbetsförmåga och kan arbeta tillsammans med andra när behovet finns. Du lägger stor vikt på att leverera en hög service och kvalité i ditt arbete. Du har inga problem att kommunicera med vår verksamhet; kunder och studenter, då du träffar dem dagligen i ditt arbete. Att vara en del i arbetsgruppen och bidra till att skapa gott samarbete med resten av arbetsgruppen är något vi värderar högt.
Anställning
Anställningen är en tillsvidaretjänst om deltid (75%) med placering vid sektionen för lokalvård, vid Serviceenheten. Start för anställningen är enligt överenskommelse dock senast 2026-04-20. Provanställning tillämpas.
Arbetstiden är vardagar 06:00-12:40, helgarbete kan förekomma.
På Göteborgs universitets webb finns information om de förmåner och försäkringar som anställda vid Göteborgs universitet omfattas av.
Tillsättningsförfarande
Arbetstester kan komma och tillämpas under rekryteringsprocessen.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta sektionschef Camilla Dimitrakis, camilla.dimitrakis@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-10
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
