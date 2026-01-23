Lokalvårdare
Forsberg, Elin / Städarjobb / Sandviken
2026-01-23
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo

Vi söker nu en driven och erfaren lokalvårdare som vill hoppa in och stötta vårt team vid behov. Arbetet är på timanställning och kan ibland dyka upp med kort varsel.
Vi ser att du har:
Har minst 2 års erfarenhet inom städning/lokalvård.
Är självgående, noggrann och pålitlig.
Ser detaljerna som andra missar och alltid vill ge det där lilla extra.
Är positiv, serviceinriktad och gillar att arbeta både självständigt och i team.
Har hög arbetsmoral och tar ansvar för att leverera kvalitet.
Har B-körkort (ett krav).
Kan tala och sköta skrift på Svenska. (ett krav)
Om jobbet:
Städning av hem, kontor och andra lokaler.
Flyttstädningar och storstädningar.
Timanställning
Hos oss blir du en del av ett härligt team där vi värdesätter kvalitet, pålitlighet och ett gott samarbete.
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till jobb@renaytorallservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@renaytorallservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobba hos Rena Ytor Allservice". Arbetsgivare Forsberg, Elin
För detta jobb krävs körkort.
Rena Ytor Allservice
VD
Elin Forsberg jobb@renaytorallservice.se
9702700