Lokalvårdare.
Avesta kommun, Teknisk service / Städarjobb / Avesta Visa alla städarjobb i Avesta
2025-11-17
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Teknisk service i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Du kommer att utföra lokalvård i kommunens lokaler under dagtid då verksamheten pågår. Därför är det viktigt att du är flexibel, självgående, stresstålig och noggrann.
Arbetsuppgifter i grupp och självständigt förekommer.Kvalifikationer
Erfarenhet av golvvård.
Erfarenhet av städmaskiner.
Körkort B.
God fysik.
Tunga lyft förekommer, som att lyfta tvättsäckar mm.
Erfarenhet av professionell lokalvård.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287713/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun, Teknisk service Kontakt
Städledare
Susanna Bothe susanna.bothe@avesta.se Jobbnummer
9606797