Finansadministratör - extrajobb premiepensionens likvidmedel
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2026-06-08
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Har du erfarenhet av kassa- och bankadministration, likvidflöden inom premiepensionen och bokföring i affärssystemen Agresso och Raindance?
Det här kan vara jobbet för dig som vill arbeta extra med finansadministration cirka fyra timmar per vecka. Anställningen är en särskild visstidsanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Om jobbet
Som timanställd finansadministratör på enheten för fondhandel och frivillig pension har du en nyckelroll i arbetet med premiepensionsverksamhetens likvidflöden och redovisning. Arbetet är i huvudsak operativt och du rapporterar till enhetschefen för fondhandel och frivillig pension.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Likvidflödeshantering inom kassa och bank. Löpande bokföring och redovisning av transaktioner inom premiepension. Upprätta underlag till bokslut och redovisning. Likvidplanering och kontohantering. Avstämning av bankkonton och fondandelar. Hantering av valutaterminer och finansiella instrument inom traditionell förvaltning. Finansadministration av fondavgifter, pensionsrätter, arvsvinster och kickbacks. Utredningar och analyser kopplade till verksamheten. Bidra i arbetet med utveckling och tester av system och processer. Vara ett stöd till ansvariga chefer i frågor om fondhandel, traditionell förvaltning och tillfällig förvaltning.
Vi ser att du har:
Relevant akademisk examen eller gedigen arbetslivserfarenhet av likvidflödesadministration inom statlig premiepension.
Minst fem års erfarenhet av bokföring och redovisning inom statlig premiepension.
Dokumenterad erfarenhet av att hantera likvidflöden för fondförsäkring, traditionell förvaltning och tillfällig förvaltning.
Dokumenterad och flerårig arbetslivserfarenhet av ekonomisystemet Agresso.
Mycket god förståelse för premiepensionssystemets redovisningsstruktur.
Erfarenhet av implementering av nya processer för hantering av likvidflöden.
Erfarenhet av bokslutsarbete samt konto- och fondandelsavstämningar.
Erfarenhet av fondhandel och administration kopplat till avgifter, pensionsrätter och fondrabatter.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
Mycket god kännedom om fondhandelssystem och fondförsäkringssystem.
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag där du bidrar till tryggheten för miljontals pensionssparare. En modern myndighet med starkt fokus på kvalitet och utveckling. Ett kompetent team med 14 kollegor inom fondhandel och premiepensionsadministration.
Bra att veta
Tjänsten är en särskild visstidsanställning (timanställning) med tillträde snarast, enligt överenskommelse. Vårt kontor i Stockholm ligger på Hornstull.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 700 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255)
Hornsgatan 168 (visa karta
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100 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Pensionsmyndigheten Stockholm Jobbnummer
9951870