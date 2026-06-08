Doktorandplats i kulturgeografi
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, utlyser 1 doktorandplats vid avdelningen för kulturgeografi.
Kulturgeografi handlar om hur människor, företag och regioner utvecklas i förhållande till omvärlden. Vi studerar geografiska förhållanden, relationer och förändringsprocesser, samt alla de faktorer som påverkar samhällets utveckling på olika platser i världen. Vi tar med andra ord ett helhetsgrepp på samhällens utveckling - lokalt, regionalt och globalt. Avdelningen erbjuder ett kandidatprogram i samhällsanalys samt kurser på grundnivå och avancerad nivå. För mer information, se https://www.gu.se/ekonomi-samhalle/handelshogskolan/ekonomi-samhalle/om-oss/vara-avdelningar/avdelningen-for-kulturgeografi.
Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor: https://www.gu.se/forskarutbildning
Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand till forskningsprojektet Att synliggöra och realisera latent efterfrågan på kollektiv mobilitet: kunskap, styrning och verktyg för planering i svenska stadsregioner. Arbetet i projektet kommer att på börjas omedelbart efter att anställningen påbörjats.
Som doktorand ska du ägna dig åt din forskarutbildning. I detta ingår att i enlighet med en individuell studieplan och i samarbete med din handledare formulera och genomföra ett avhandlingsprojekt och fullgöra obligatoriska doktorandkurser. Du förväntas även ingå i forskningsmiljön vid institutionen.
En forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.
Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden, vilket i så fall genererar motsvarande förlängning av utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.
Om forskningsprojektet
Att synliggöra och realisera latent efterfrågan på kollektiv mobilitet: kunskap, styrning och verktyg för planering i svenska stadsregioner.
Projektet finansieras av K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektiv mobilitet tillsammans med Göteborgs universitet. Det undersöker så kallad latent efterfrågan på kollektiv mobilitet – det vill säga resor och aktiviteter som människor skulle vilja genomföra med kollektiva färdmedel (såsom kollektivtrafik eller delade mobilitetstjänster) men som i dag inte realiseras. En fördjupad förståelse av denna outnyttjade potential är central för att kunna planera och styra mot ett mer hållbart mobilitetssystem.
Projektets övergripande mål är att identifiera var latent efterfrågan finns, förstå varför den inte omsätts i faktiska resor och utveckla kunskap och verktyg som kan stödja planering och policy för kollektiv mobilitet. Forskningen analyserar beteendemässiga, upplevda och strukturella faktorer som påverkar människors mobilitetsval, såsom attityder, normer och vanor, samt samspelet mellan faktisk och upplevd tillgänglighet till kollektiv mobilitet.
Doktoranden kommer att ingå i det doktorandnätverk som finns på K2. Där samlas doktorander från olika discipliner och olika delar av landet för att diskutera sin forskning om kollektiv mobilitet vid seminarier och vid en årlig retreat. K2-miljön erbjuder möjligheter till vetenskaplig diskussion, samverkan med bransch och myndigheter samt spridning av forskningsresultat.
Fullständig annons
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Anders Larsson, docent, projektansvarig, mailto:anders.larsson@geography.gu.se
Jerry Olsson, docent, forskarutbildningsansvarig, mailto:jerry.olsson@geography.gu.se
Jonas Lindberg, universitetslektor, avdelningschef, mailto:jonas.lindberg@geography.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-06-28
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
411 25 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9951889