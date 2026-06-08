Ekonomichef - Vidingehem
Chefspoolen i Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Växjö Visa alla ekonomichefsjobb i Växjö
2026-06-08
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Om arbetsplatsen Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill arbeta för att Vidingehem ska vara det självklara valet av hyresvärd genom hela livet! Vi är drygt 140 medarbetare som arbetar med att finnas till hands i vardagen för att göra boendet enkelt och bekvämt för våra hyresgäster. Vi är stolta över vår goda företagskultur och kan erbjuda en trivsam och framåtriktad arbetsplats. Vidingehem är en del av Växjö kommun och tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden.
Välkommen till oss på Vidingehem!
Arbetsuppgifter Som ekonomichef på Vidingehem får du en central roll i att leda och vidareutveckla bolagets ekonomifunktion. Du ansvarar för en avdelning med sju medarbetare – två controllers, en hyresutvecklare, två hyresadministratörer, en arkivkanslist och en administratör – där du skapar förutsättningar för tydliga arbetssätt, god struktur och ett välfungerande samarbete. Du leder arbetet med att utveckla ett verksamhetsnära ekonomistöd som bidrar till bättre beslut i hela organisationen. Ekonomi är en fråga för alla i bolaget och du och din avdelning bidrar till att höja kompetensen, öka förståelsen samt utmana och vägleda medarbetarna i deras dagliga arbete.
Rollen innebär både ett operativt och strategiskt ansvar där du driver utveckling av ekonomistyrning, uppföljning och analys. Din uppgift blir att:
Leda, fördela och följa upp arbetet inom ekonomifunktionen
Säkerställa budget, prognos, uppföljning och rapportering av god kvalitet
Utveckla arbetssätt, rutiner och processer inom ekonomistyrning och analys
Stötta chefer i organisationen i ekonomiska frågor och bidra till ökad förståelse för ekonomiska samband
Säkerställa att uppföljning och analyser utgör ett relevant stöd för verksamhetens beslut och prioriteringar
Vara beställare av ekonomitjänster från kommunens centrala ekonomifunktion, exempelvis inom redovisning, reskontra och bokslut
Samverka med andra delar av Växjö kommunkoncern i ekonomirelaterade frågor
Du ingår i bolagets ledningsgrupp, rapporterar till VD och bidrar till bolagets utveckling både operativt och strategiskt. Du deltar även vid styrelsens möten och bistår med underlag och analyser.
Kvalifikationer Vi söker dig som vill vara med och utveckla ekonomifunktionen och skapa tydlighet, struktur och värde för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, delaktighet och förtroende. Du är trygg i din roll, arbetar strukturerat och har förmåga att driva utveckling samtidigt som du hanterar det dagliga arbetet. Du trivs i en roll där du samarbetar med många olika funktioner och där du bidrar till helheten.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan prioritera, skapa struktur i förändring och arbeta långsiktigt med ekonomiska frågor. Du har en god förståelse för hur ekonomistyrning kan bidra till verksamhetens utveckling och fattar välgrundade beslut.Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande
Flerårig erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag
Goda kunskaper inom ekonomistyrning
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
God kommunikativ förmåga i tal och skrift
Förmåga att samarbeta, bygga relationer och hantera flera intressenter
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skriftÖvrig information
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Läs mer: VidingehemSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen, för mer information kontakta: Annchen Kull mobil: 0763 29 40 47 (semester v30-32) Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. På grund av semesterperioden kan processen dock ha ett uppehåll under veckorna 30–32. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 16 augusti Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837487-2040535". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefspoolen i Sverige AB
(org.nr 556793-7866), https://jobb.chefspoolen.se
Vidingehem AB (visa karta
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352 46 VAXJO Arbetsplats
Chefspoolen Jobbnummer
9951886