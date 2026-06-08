Affärsdriven Projektledare Byggservice Till Hebab I Västerås
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2026-06-08
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HEBAB söker nu en affärsdriven projektledare inom byggservice som vill kombinera projektledning, kundansvar och affärsutveckling i en roll med stort eget ansvar och tydliga utvecklingsmöjligheter.
Om HEBAB
HEBAB är ett etablerat byggföretag med över 60 års erfarenhet och verksamhet i Mellansverige. Bolaget ingår i koncernen Byggbetjänten AB och arbetar inom byggservice, renovering och entreprenad med fokus på kvalitet, ansvar och långsiktiga kundrelationer.
Vi tror på affärsmannaskap, ansvar och entreprenörsanda. Hos oss får du möjlighet att påverka, fatta beslut och göra skillnad.
I Västerås befinner sig HEBAB i en spännande tillväxtfas. Vi har redan etablerade och långsiktiga kundrelationer och samarbeten på orten, men ser stora möjligheter att växa ytterligare. Därför söker vi dig som vill vara med och bygga verksamheten tillsammans med oss.
Om rollen
Som projektledare inom byggservice ansvarar du för att planera, leda och följa upp projekt från första kontakt till färdig leverans.
Rollen är varierad och rör sig mellan flera delar av projekten, från ekonomisk uppföljning och planering till kunddialog och styrning av produktion. Du driver projekten med fokus på struktur, kvalitet och ekonomi, samtidigt som du arbetar nära kunden och utvecklar affären över tid.
Du kommer också att ha en viktig roll i att bygga upp HEBABs närvaro i Västerås. Det innebär att du arbetar aktivt med att utveckla kundrelationer, skapa nya affärer och bidra till att etablera bolaget som en naturlig samarbetspartner lokalt.
Du har ett helhetsansvar där du leder interna resurser och samordnar underentreprenörer, och säkerställer att projekten genomförs på ett professionellt och effektivt sätt.
Ditt uppdrag i korthet:
Driva byggserviceprojekt och mindre entreprenader med ansvar för kvalitet, tid och ekonomi
Hantera kunddialog genom hela projektet
Identifiera affärsmöjligheter och utveckla uppdrag
Samordna medarbetare, underentreprenörer och resurser
Säkerställa en strukturerad och lönsam leverans
Vi söker dig som:
Har ett tydligt affärssinne och drivs av att skapa resultat
Är självgående och tar ansvar för dina projekt
Trivs i kunddialog och bygger förtroendefulla relationer
Har erfarenhet av projektledning inom byggservice, renovering eller liknande
Har god förståelse för ekonomi, kalkyl och uppföljning
Är trygg i ditt ledarskap och har förmåga att leda team
Vi ser gärna att du har ett lokalt nätverk eller förmåga att snabbt bygga upp det.
Det här erbjuder vi
Hos HEBAB får du mer än ett jobb.
Du får möjlighet att påverka bolagets utveckling, arbeta nära beslutsfattare och vara en del av ett företag med höga ambitioner och stark framtidstro.
Vi erbjuder en roll med stort eget ansvar, korta beslutsvägar och goda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
För rätt person finns en tydlig karriärväg mot större ansvar och ledande befattningar inom bolaget.
Information och ansökan
I denna rekrytering har HEBAB valt att samarbeta med AxÖ Consulting. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Axel Johansson
0733-832885axel.johansson@axoconsulting.se
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, då urval sker löpande.
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera arbets- och utbildningshistorik samt andra relevanta uppgifter, och bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/lediga-jobb/affarsdriven-projektledare-byggservice-till-hebab-i-vasteras/
721 33 VÄSTERÅS Jobbnummer
9951867