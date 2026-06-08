Junior analytiker för analyser inom försvarsekonomi och framtidsstudier
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Samhällsvetarjobb / Stockholm Visa alla samhällsvetarjobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
FOI-PERS-2026-618
Bidra till samhällets utveckling och säkerhet. Vill du arbeta med kvalificerad analys som gör verklig skillnad? FOI söker analytiker som vill bidra till utvecklingen av Sveriges civila och militära försvar – i en roll där komplexa frågor möter konkret samhällsnytta. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som junior analytiker inom försvarsekonomi och framtidsstudier arbetar du med att strukturera och analysera frågeställningar kopplade till totalförsvarets resurser, processer, organisation och resultat, i syfte att utarbeta beslutsunderlag som förbättrar dessa verksamheter.
Du arbetar i projektform tillsammans med kollegor och uppdragsgivare, ibland utplacerad hos exempelvis Försvarsmakten eller Regeringskansliet. Uppdragen varierar från snabba analyser till mer långsiktiga studier och ställer krav på god analytisk förmåga, samarbete och förmåga att kommunicera resultat tydligt. Du kommer att arbeta i flera projekt parallellt.
Om enheten
Du kommer att vara en del av verksamhetsområdet Försvarsekonomi och framtidsstudier som tillhör avdelningen Försvarsanalys. Tillsammans utgör våra medarbetare på avdelningen Försvarsanalys en unik analysorganisation med en stor bredd av erfarenheter och akademiska discipliner. Verksamhetsområdet, precis som avdelningen, kännetecknas av vår förmåga att kombinera analyser och forskning för att tvärvetenskapligt identifiera, beskriva och lösa komplexa problem. Läs mer om avdelningen här: Försvarsanalys.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Akademisk examen på master- eller magisternivå inom nationalekonomi eller informationsteknik, datavetenskap eller motsvarande.
Kunskap om kvalitativa och/eller kvantitativa analytiska metoder.
Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
Vi ser att du som söker har du en god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare. Du relaterar till andra människor på ett lyhört sätt. Du arbetar du bra med komplexa frågor, där du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet av arbeten i projektform.
Bevisad erfarenhet av analys och skriftlig produktion inom verksamhetsområdets ämnesområden, exempelvis genom mastersuppsats eller examensarbete.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 12:e juni!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Ulf Jonsson eller Anna Ryrfeldt. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://foi.easycruit.com/vacancy/3635625/12387?iso=se
Gullfossgatan 6 (visa karta
)
164 90 KISTA Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
9951896