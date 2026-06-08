Vikarierande förskollärare till Ösmo förskoleområde
Nynäshamns kommun / Förskollärarjobb / Nynäshamn Visa alla förskollärarjobb i Nynäshamn
2026-06-08
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Är du en lagspelare och har ett brinnande intresse för barns lärande? Vill du ta möjligheten att vara med och driva den pedagogiska utvecklingen i Nynäshamns förskolor? Då behöver vi dig! Välkommen att bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att planera, leda, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten i förskolan. I det ingår pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
Du kommer att vara en viktig kugge i vårt utvecklingsarbete på förskolan. Det innebär att du bidrar aktivt, är med och tar fram rutiner och arbetssätt, du vågar tänka och prova nytt samt utveckla och förbättra organisationen och det pedagogiska arbetet. Allt för barnens lärande och trygghet.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare. I Nynäshamns kommun vill vi ge våra barn de bästa förutsättningarna att utvecklas. Forskningen står i fokus och vi satsar på det kollegiala lärandet, där erfarenheter delas i ett öppet klimat med närhet i organisationen.
Förskolans verksamhetsidé bygger på en likvärdig förskola där alla barn har rätt att bli sitt "bästa jag". Vi erbjuder en förskola i en öppen och tillitsfull atmosfär byggd på engagemang, mod och respekt. Hos oss är det barnens nyfikenhet, intressen och utforskande som står i fokus. Våra lärmiljöer består till stor del av återbruk och ostrukturerat material och vår undervisning är transdisciplinär genom hundraspråklighet. Pedagogerna arbetar nära tillsammans i arbetslag och med samarbete mellan avdelningarna och mellan förskolorna.
Ta chansen att vara med och utveckla vår förskola i Nynäshamns kommun.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
förskollärarlegitimation
kunskap om förskolans styrdokument och kan omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet
kunskap om digitala verktyg såväl tekniskt som pedagogiskt
goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av pedagogisk dokumentation
erfarenhet av ett projekterande förhållningssätt
erfarenhet och kunskap att arbeta med alla åldrar på förskolan
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker dig som delar vår barnsyn - att barn lär av varandra, där barnens inflytande och delaktighet står i fokus. Som person är du en lagspelare, har lätt för att skapa goda relationer till barn, vårdnadshavare, dina arbetskamrater och chef. Du har förmågan att inspirera och mod att utmana för att utveckla den pedagogiska verksamheten.
Lärande står i fokus hos dig, du eftersträvar att skapa goda förutsättningar för lärande hos barnen men också dina arbetskamrater och ditt egna lärande. Du bidrar aktivt med ditt kunnande och tillägnar dig andras på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Troligtvis är du något av en kreativ idémakare och hittar okonventionella lösningar på konventionella problem.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team – vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdsbidrag.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Information om tjänsten
Vi söker förskollärare på tidsbegränsad anställning från och med 17 augusti 2026.
Intervjuer sker löpande under annonseringsperioden. Vi ser fram emot din ansökan!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: BUN/2026/0162/023 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
Förskolechef
Kathy Andersson kathy.andersson@nynashamn.se +46852073505 Jobbnummer
9951878