Räddning- och säkerhetschef
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2026-06-08
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Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som Räddningschef och Säkerhetschef har du ett övergripande verksamhets-, personal- och budgetansvar för räddningstjänsten samt kommunens samlade säkerhetsarbete i Kinda kommun. Du leder och utvecklar verksamheten med helhetsperspektiv och ansvarar för att både operativa och strategiska säkerhets- och beredskapsfrågor hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.
I rollen ingår att leda och samordna kommunens arbete inom områden som förebyggande brandskydd, krisberedskap, civilt försvar, räddningstjänst under höjd beredskap samt övriga säkerhetsrelaterade frågor. Du ansvarar för myndighetsutövning inom räddningstjänstens område och för uppföljning, analys och lärande efter genomförda insatser och händelser. Du åker även som insatsledare på larm och kommer att gå på ett beredskapsschema som planeras årsvis.
Du är en tydlig och trygg ledare med god förmåga att initiera och driva utvecklings- och förändringsarbete. Genom ett aktivt omvärldsbevakningsarbete säkerställer du att verksamheten är väl rustad för ett förändrat och breddat samhällsuppdrag, ökade krav på förebyggande arbete samt framtida behov av kompetensförsörjning.
Som chef skapar du goda förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas i sina uppdrag. Du är kommunikativ, initiativrik och har förmåga att fatta välgrundade beslut även under tidspress. Med ett stabilt och närvarande ledarskap driver du verksamheten framåt med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet.
Tjänsten är direkt underställd kommundirektören.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst fem års relevant yrkeserfarenhet inom räddningstjänst, säkerhet, krisberedskap eller närliggande områden. Du har flerårig erfarenhet av chefsuppdrag med budget- och personalansvar samt dokumenterad erfarenhet av utvecklings- och förändringsledning.
Du har god kunskap om säkerhetsfrågor, civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap. Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Grundläggande kunskaper i engelska samt B-körkort är krav för tjänsten.
Du har genomfört någon av följande utbildningar enligt MSBFS 2022:1:
• Räddningsledning B
• Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (RUB)
• Ledningskurs som insatsledare
Det är meriterande om du innehar en bred lokal kännedeom samt även har genomfört utbildningen Tillsyn A och har erfarenhet av arbete inom kommunal säkerhetsorganisation.
Vad erbjuder vi dig?
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare – tillräckligt stor för att erbjuda goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter, men samtidigt tillräckligt liten för att präglas av nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Du kommer att vara en del utav Kommunens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningscheferna samt Kommundirektören. Genom ledningsgruppen kommer du få möjlighet att bidra till hela kommunens utveckling och bli en naturlig del av ett större sammanhang.
Med fokus på vårt samhällsuppdrag skapar vi utrymme för eget ansvar, engagemang och kreativitet. Tillsammans arbetar vi för att utveckla kommunen och bidra till en långsiktigt hållbar och säker samhällsutveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330440". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda Kommun
(org.nr 212000-0399)
Stora Torget 5 (visa karta
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590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kinda kommun Kontakt
Emma Rosén emma.rosen@kinda.se Jobbnummer
9951901