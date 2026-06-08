1:a linjens chef till Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-06-08
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Jakobsgårdarnas vårdcentral är beläget i Borlänge och är en del av Region Dalarnas primärvård.
Vi är en vårdcentral i utveckling och vi har patienten i focus och arbetar med omställningen till god och nära vård. Fokus ligger på att erbjuda våra patienter en bra vård men prioritet på kontinuitet, kvalitet och tillgänglighet. Vårdcentralen har 10 100 listade patienter och har en separat familjecentral och primärvårds rehabilitering.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en 1:a linjechef som gillar att tänka nytt , driva och även utveckla nya arbetssätt. Du kommer ha en viktig roll på vårdcentralen tillsammans med medicinskt ansvarig läkare. Primärvården ställer om mot en god och nära vård och som 1:a linjechef är du en viktig drivkraft. Du är som 1:a Linjechef direkt underställd verksamhetschef och ingår tillsammans med dina 1:a Linjechefs kolleger i ledningsgruppen för Mellersta område 2. Du delar ditt ledarskap på plats med en chefskollega på plats på Jakobsgårdarnas vårdcentral vilket innebär delat ansvar för personal, budget arbetsmiljö och verksamhetsansvar.
Samverkan internt och med andra samverkansparter är en självklarhet.
Uppdraget innebär ett tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.Kvalifikationer
Nu söker vi en chef till vår fina vårdcentral som känner sig trygg i sin chefsroll och gillar utmaningar, utveckling och tänka nytt. Verksamheten är nu i en fas där vi börjat arbeta med nya arbetssätt. Vi ser gärna att du gillar utmaningar, är kommunikativ och gillar ordning och struktur.
Du har:
Relevant högskoleutbildning inom hälso-sjukvård
Erfarenhet av ledarskap eller chefsuppdrag
Närvarande ledarskap med god förmåga att kommunicera och samarbeta.
Intresse för utvecklings-och förbättringsarbete.
Meriterande är:
Erfarenhet av förändringsarbete
Erfarenhet från Primärvården
Erfarenhet från politiskt styrd organisation.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Lena Anttila Lena.Anttila@regiondalarna.se 010-2491900 Jobbnummer
9951875