HR-specialist inom arbetsrätt | Konsultuppdrag | Linköping
Experis AB / Personaltjänstemannajobb / Linköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Linköping
2026-06-08
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som HR-specialist med fokus på arbetsrätt i en högteknologisk och samhällsviktig verksamhet i Linköping? Här får du en rådgivande roll nära chefer och HR-team, där du hanterar arbetsrätt, facklig dialog och förändringsarbete med möjlighet att påverka både arbetssätt och strategiska HR-frågor. Läs mer och ansök nedan.
Om rollen:
Vi söker en erfaren HR-specialist med fokus på arbetsrätt till ett spännande konsultuppdrag hos ett ledande industribolag. Du blir en del av en verksamhet där teknik och samhällsnytta står i centrum, och samarbetar nära både chefer och HR-team.
I rollen arbetar du rådgivande och stöttar verksamheten i frågor inom arbetsrätt, till exempel kopplat till kollektivavtal, uppsägningar och omplaceringar. Du bidrar även i förändringsarbete, hanterar utredningar och är med och utvecklar arbetssätt och rutiner inom HR.
Det här passar dig som gillar att ta ansvar, vill vara ett stöd i viktiga frågor och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänk med praktiskt arbete.
Uppdraget startar i augusti och är på heltid fram till årsskiftet med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetet sker på plats i Linköping.
Vi söker dig som:
Har utbildning inom HR, juridik eller liknande
* Har några års erfarenhet (gärna senior) av HR-arbete
* Har god kunskap inom arbetsrätt och kollektivavtal
* Har erfarenhet av fackliga dialoger
* Är trygg i din kommunikation och kan förklara komplexa frågor enkelt
* Trivs med att arbeta både strategiskt och operativtPubliceringsdatum2026-06-08Övrig information
Befattning kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Erik Svahn, erik.svahn@jeffersonwells.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
582 21 LINKÖPING Arbetsplats
Jefferson wells Kontakt
Contact
Evelina Karlsson Evelina.Karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9951880