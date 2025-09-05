Lokalvårdare
Gnosjö städ AB / Städarjobb / Gnosjö
2025-09-05
Gnosjö Städ AB söker två erfarna och pålitliga städerskor med B-körkort, ska kunna tala svenska och engelska för att ansluta till vårt dedikerade team.
Den ideala kandidaten kommer att ha gedigen erfarenhet av professionell städning, inklusive kunskap om rengörings metoder och användning av olika rengöringsredskap. Vi värdesätter noggrannhet, effektivitet och förmågan att arbeta självständigt.
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du är flexibel, noggrann och har ett öga för detaljer. Om du uppfyller dessa krav och är intresserad av att bli en del av vårt team, ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Kontakta oss för mer information och för att ansöka om denna spännande möjlighet att bli en värdefull del av Gnosjö Städ AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: info@gnosjostad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Städ AB
(org.nr 556982-7610)
335 30 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9494904