Lokalvårdare - vikariat
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Städarjobb / Borås Visa alla städarjobb i Borås
2025-09-02
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksbyggen Ekonomisk Förening i Borås
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer och är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.
Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Marknadsområde Väst består av våra verksamheter i Göteborg och Borås. Marknadsområdet bedriver fastighetsförvaltning och har idag ca.120 anställda inom Ekonomisk- och Teknisk förvaltning, Kundgrupp och Fastighetsservice.
Nu söker vi en vikarie till vår lokalvårdsgrupp
Tjänsten är placerad i Borås men du kommer arbeta även i Alingsås. Som lokalvårdare hos Riksbyggen kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Detta innebär bland annat att det blir du som ansvarar för mottagning och snabb hantering av eventuella önskemål och felanmälningar från kunderna. Arbetet är omväxlande och socialt.
Hos oss gör du skillnad
Du är en del av arbetsgruppen inre/yttre skötsel och lokalvård/trappstädning. Du är en del av laget som arbetar med samtliga arbetsuppgifter. Tillsammans planerar gruppen det dagliga arbetet på ett effektivt sätt. Administration, tidrapportering och arbetsorderhantering ingår också i rollen. Du kommer också att arbeta med boende- och styrelsekontakter.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med ett team och du har lätt för att kommunicera både med kollegor och med kunder.
Du har tidigare erfarenhet av lokalvård och det är meriterande om du har lokalvårdsutbildning så som SRY eller PRYL och bör inkludera kunskaper om lämpliga metoder, städmaterial och kemiska produkter samt minimering av skaderisk. Då datorn är ett naturligt inslag i arbetet för alla Riksbyggenanställda ser vi gärna att du har viss datakunskap och kan hantera datorn i jobbet.
Du kommer också att ges möjlighet att utveckla dina kunskaper genom interna utbildningar.
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är praktiskt lagd, gillar att möta människor och att leverera god service.
• Du har B-körkort för manuell växellåda
• Du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift
Tjänsten är ett vikariat på ett år och på heltid med tillträde i december 2025.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Sök gärna omgående då vi gör löpande urval. Välkommen med din ansökan via vår webbplats https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/jobb-och-karriar/lediga-tjanster/
Sista ansökningsdag är den 30 september 2025.
Om du har frågor om tjänsten kontakta gruppchef Elise Svensson, email: elise.svensson@riksbyggen.sePubliceringsdatum2025-09-02Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
